Цены на нефть снижаются 27 ноября на опасениях переизбытка мирового предложения сырья

Мировые цены на нефть во вторник утром вернулись к снижению после коррекции днем ранее на фоне сохраняющихся опасений за риск переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.52 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,03% - до 60,54 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,17%, до 51,5 доллара за баррель.

После коррекционного роста на рынке нефти в понедельник инвесторы снова отыгрывают обеспокоенность вокруг риска избыточного предложения сырья на фоне увеличения добычи, запасов и замедления роста спроса. С пессимизмом участники торгов восприняли неофициальные данные о том, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре достигает рекордных 11,2 миллиона баррелей в день.

"Продолжающееся снижение стоимости нефти происходит после неожиданно резкого и ярко выраженного изменения настроений инвесторов от опасений недостатка предложения к обеспокоенности относительно его возможного переизбытка и значительного замедления роста мировой экономики", - приводит агентство Рейтер слова главы отдела сырьевых исследований Julius Baer Норберта Рюкера (Norbert Ruecker).