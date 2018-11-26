«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты

Производство водорода с каждым годом обходится все дешевле, а государства и корпорации инвестируют миллиарды долларов в его получение и внедрение. Водородные грузовики и поезда - это лишь начало. Эксперты прогнозируют бум в отрасли, которая долгое время оставалась в тени.

Дешевый и доступный

Две главных предпосылки для предстоящего бума водородной энергетики - это удешевление технологии и разрастание масштабов производства.

Для сравнения - пару лет назад электролизеры обходились в €2-4 млн за мегаватт, а теперь их стоимость упала до €500 тысяч.

Как поясняет глава организации Hydrogen Advisors Рафаэль Шоентген в своей колонке на сайте Всемирного экономического форума, затраты на производство водорода на три четверти зависят от стоимостм электроэнергии, которая стремительно снижается. Ветровая и солнечная энергия уже стоит в 2-3 раза дешевле углеводородной, а чем дешевле электричество, тем дешевле производство водорода.

Лучшая альтернатива

В своей статье Шоентген называет три главных энергетических проблемы, которые нужно решить Европе. Он объясняет, что электроэнергия составляет лишь четверть от общего объема энергозатрат в регионе. Даже если 50% электричества будет поступать из возобновляемых источников, в целом энергетика станет чистой лишь на 10%.

Большая часть энергии - 75% - уходит на обогрев помещений и обеспечение работы транспорта, причем она зачастую поступают от углеводородов. При этом даже при использовании биомассы, биогаза и биотоплива выбросов CO2 избежать не удается.

И, наконец, третья особенность - это нестабильность энергосетей, которые питаются от чистых источников. Солнце и ветер не могут генерировать электричество непрерывно, поэтому приходится использовать системы хранения энергии, чтобы накапливать излишки и использовать их в период простоя. Но современные аккумуляторы не позволяют эффективно сохранять запасы на долгий срок.

Эксперт считает, что именно водород, полученный при помощи энергии из чистых источников, решит все три энергетические проблемы Европы.

«Это единственный газ, который не содержит углерод. При использовании в транспорте или обогревающих системах он не производит CO2, а генерирует только воду», - поясняет глава Hydrogen Advisors. Кроме того, водород позволяет эффективно хранить энергию и поддерживать баланс в энергосети.

Глобальный охват

В доказательство того, что водородная эра уже наступила, Шоентген приводит государства, которые заинтересовались возможностями технологии. В июне Франция представила государственную стратегию внедрения водородных систем.

В июле министры энергетики из разных стран совместно с Еврокомиссией поддержали широкое применение водорода и топливных ячеек, а Калифорния пообещала увеличить количество автомобилей на водороде машин до 1 млн к 2030 году.

Также Южная Корея пообещала в ближайшие пять лет вложить в отрасль €2 млрд. Параллельно с этим Норвегия готовит собственную стратегию развития технологии на ближайшие годы.

Корпоративный интерес и инновации

Частный бизнес также включился в процесс. В 2017 году более десяти компании из списка Fortune 100 пообещали использовать водород в своих энергосистемах. Позднее китайские корпорации создали объединение в поддержку отрасли - в него вошли крупные энергетические и транспортные компании.

Появляются и специальные ведомства, исследовательские центры и некоммерческие организации, которые изучают возможности водородной энергетики.

Технологические компании уже выпускают первую продукцию. В сентябре Alstom запустила в Германии первый в мире поезд на водороде, а Hyundai пообещала вывести на рынок 1000 водородных грузовиков до конца 2019 года. Еще 4000 будут введены в эксплуатацию в последующие четыре года.

Американский стартап Nikola также участвует в гонке технологий. Компания уже продала 800 фур на водороде производителю пива Budweiser и привлекла $200 млн инвестиций.

По мнению Шоентгена, это лишь начало. «Чистый водород будет применяться на производстве, в транспортном секторе, в домах и городах. Он станет новым источником энергии намного раньше, чем мы полагали», - заключает эксперт.