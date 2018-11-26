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С 19 по 25 ноября крупнооптовые цены дизельного топлива опустились еще на 1 250 грн
19:18 26.11.2018 |
Цены падают в течение последних 5 недель и за этот период топливо подешевело на 6 200 грн/т или 18%, свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
26 ноября средняя цена железнодорожных партий ДТ опустилась до 28 720 грн/т впервые с конца июля.
Цены бензинов за последние 5 недель (с 22 октября) снизились на 14-15% или 5 100-5 400 грн/т.
26 ноября минимальное предложение железнодорожных партий ДТ на станции Новоград-Волынский составляло 28 200 грн/т, при этом в начале прошлой неделе цены по этому базису были на уровне 29 400 грн/т. В Коростене мозырский ресурс в понедельник предлагался по 28 900 грн/т., российский трубопроводный ДТ - по 28 800 грн/т.
Со второй декады ноября наблюдается увеличение разницы в ценах железнодорожных партий ДТ в Коростене и Новоград-Волынском. Если в начале ноября эта разница составляла 200 грн/т, то на конец месяца она выросла до 600-700 грн/т. «Котировки трубопроводного ресурса, сейчас на $10/т ниже, чем котировка в портах Северо-Западной Европы, на которую ориентируются в белорусский ресурс», - объясняет трейдер одной из компаний-импортеров, пожелавший остаться неназванным. Он добавил, что разрыв между котировками с 20 ноября увеличился до $20/т.
С середины ноября железнодорожные партии трубопроводного ДТ начали активно предлагаться в Коростене, создавая конкуренцию белорусскому ресурсу. С трубопроводным топливом по Коростеню выходили «Терминал Ойл» и «Принт Инжиниринг», выставляя цены на 100 грн/т ниже трейдеров белорусским ресурсом.
Кременчугский НПЗ трижды за последнюю неделю пересматривал свой прейскурант, опустив цены на бензин и ДТ на 1 300 грн/т. 26 ноября «Укртатнафта» предлагала ДТ по 30 200 грн/т, но по словам трейдеров, объем предложения по-прежнему ограничен. На бензин А-92 и А-95 «Укртатнафта» выставляет цены 30 500 и 31 500 грн/т соответственно, но при этом трейдеры кременчугским ресурсом предлагают бензины на 500 грн/т дешевле.
Владельцы терм-контрактов на шебелинские бензины 26 ноября выходили на рынок с А-92 с ценой 29 800-30 000 грн/т, на А-95 - с 31 300 грн/т.
В мелкооптовом сегменте цена ДТ за прошедшую неделю (19-26 ноября) опустилась на 90-95 коп/л (4%). В Новоград-Волынском трейдеры 26 ноября выходили с ценой 24,30 грн/л, в Коростене - по 24,40 грн/л. В южных регионах цены ДТ составляли 25,20-25,70 грн/л.
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