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Розничные цены на сжиженный газ снизились в среднем по стране 23-26 ноября на 3 коп - до 16,16 грн
13:35 26.11.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сети «БРСМ-Нафта» автогаз подешевел на 29 коп./л, - до 15,55 грн/л, в сети KLO - на 60 коп./л, до 16,09 грн/л.
Такие сети как AMIC, «Автотранс», «Надежда», «Род-Ник», Marshal, «Нефтек», «Азовнефтепродукт» опустили цены на 10-45 коп./л
Напомним, что в оптовом сегменте цены начали снижаться с начала этого месяца. Стоимость СУГ в оптовом сегменте за три недели ноября опустилась на 15% или 4 тыс. грн/т.
Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 26 ноября, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,59
|
0,00
|
WOG
|
16,59
|
0,00
|
Авиас
|
16,01
|
0,00
|
Укрнафта
|
15,96
|
0,00
|
AMIC
|
16,17
|
-0,01
|
Shell
|
16,24
|
0,00
|
SOCAR
|
16,74
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,55
|
-0,29
|
Glusco
|
15,99
|
0,00
|
Автотранс
|
15,48
|
-0,10
|
KLO
|
16,09
|
-0,60
|
UPG
|
15,92
|
0,00
|
Параллель
|
16,53
|
0,00
|
Надежда
|
15,49
|
-0,45
|
Chipo
|
16,19
|
0,00
|
Род-Ник
|
15,50
|
-0,50
|
Marshal
|
14,85
|
-0,50
|
Нефтек
|
15,99
|
-0,31
|
Азовнефтепродукт
|
15,20
|
-0,30
|
Укргаздобыча
|
15,50
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
16,16
|
-0,03
|
|
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