Розничные цены на сжиженный газ снизились в среднем по стране 23-26 ноября на 3 коп - до 16,16 грн

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сети «БРСМ-Нафта» автогаз подешевел на 29 коп./л, - до 15,55 грн/л, в сети KLO - на 60 коп./л, до 16,09 грн/л.

Такие сети как AMIC, «Автотранс», «Надежда», «Род-Ник», Marshal, «Нефтек», «Азовнефтепродукт» опустили цены на 10-45 коп./л

Напомним, что в оптовом сегменте цены начали снижаться с начала этого месяца. Стоимость СУГ в оптовом сегменте за три недели ноября опустилась на 15% или 4 тыс. грн/т.

Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 26 ноября, грн/л: