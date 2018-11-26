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Ряд сетей АЗС 23-26 ноября снизили цены на бензины и дизельное топливо
13:27 26.11.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, бензины в сети SOCAR подешевели на 50 коп./л: А-92 - до 32,49 грн/л, А-95 - 33,49 грн/л, А-95+ - 34,49 грн/л. ДТ осталось на уровне 32,99 грн/л.
Тенденцию к снижению цен продолжили на KLO - все виды топлива подешевели на 20-40 коп./л.
Такие сети как «Надежда», «БРСМ-Нафта», «Маркет», Marshal, «Нефтек» и «Азовнефтепродукт» опустили цены на 0,2-1 грн/л.
Средняя цена по Укриане 26 ноября бензинов А-92 составляет 30,90 грн/л (-3 коп.), А-95 - 31,78 грн/л (-3 коп.), А-95+ - 33,32,94 грн/л (-1 коп.) и ДТ - 31,54 грн/л (-4 коп.).
По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», розничные цены имеют потенциал снижения 2 грн. С учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться к отметке ниже 30 грн/л до конца года.
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
WOG
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Авиас
|
30,90
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,29
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
Shell
|
31,01
|
0,00
|
32,71
|
0,00
|
35,18
|
0,00
|
32,39
|
0,00
|
SOCAR
|
32,49
|
-0,50
|
33,49
|
-0,50
|
34,49
|
-0,50
|
32,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
30,73
|
0,00
|
29,00
|
-0,39
|
Glusco
|
31,25
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
33,25
|
0,00
|
31,75
|
0,00
|
Автотранс
|
30,38
|
0,00
|
31,73
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
31,28
|
0,00
|
KLO
|
31,09
|
-0,40
|
31,69
|
-0,40
|
32,59
|
-0,20
|
31,89
|
-0,20
|
UPG
|
29,40
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
Параллель
|
31,64
|
0,00
|
32,64
|
0,00
|
x
|
x
|
32,31
|
0,00
|
Надежда
|
30,99
|
-0,35
|
31,63
|
-0,35
|
32,39
|
-0,20
|
31,09
|
-0,40
|
Chipo
|
29,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
30,24
|
0,00
|
Маркет
|
28,82
|
-0,47
|
29,92
|
-0,77
|
x
|
x
|
29,29
|
-0,63
|
Marshal
|
29,50
|
-0,30
|
30,50
|
-0,30
|
x
|
x
|
29,90
|
-0,60
|
Нефтек
|
31,29
|
-0,20
|
32,39
|
-0,20
|
33,79
|
-0,20
|
32,19
|
-0,40
|
Азовнефтепродукт
|
29,00
|
-1,00
|
30,00
|
-1,00
|
x
|
x
|
30,50
|
-0,50
|
Укргаздобыча
|
29,90
|
0,00
|
30,90
|
0,00
|
x
|
x
|
31,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
30,90
|
-0,03
|
31,78
|
-0,03
|
32,94
|
-0,01
|
31,54
|
-0,04
|
|
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