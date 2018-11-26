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Нефть дорожает 26 ноября после падения цен в конце прошлой недели
08:02 26.11.2018 |
Мировые цены на нефть восстанавливаются в понедельник после падения на 5-6% в минувшую пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,39%, до 59,86 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,03%, до 50,94 доллара за баррель.
Коррекция на рынке нефти в понедельник происходит после того, как в пятницу цены ощутимо опустились, в итоге за всю прошлую неделю нефть Brent подешевела почти на 12%, WTI - на 10%, что стало самым сильным недельным снижением с января 2016 года. Аналитики связали волатильность нефтяных цен с опасениями переизбытка предложения этого сырья на рынке при одновременном замедлении роста спроса в мире.
"Цены на нефть остаются под давлением, несмотря на сигналы от некоторых стран ОПЕК, прежде всего Саудовской Аравии, о новом возможном скоординированном сокращении добычи на следующей встрече через две недели", - приводит агентство MarketWatch мнение старшего рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлема (Craig Erlam).
Рынок ждет заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.
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