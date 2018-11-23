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Цены на АЗС в период с 16 по 23 ноября снизились на 1 процент
15:28 23.11.2018 |
Средние розничные цены на бензины и дизтопливо в Украине в период с 16 ноября по 23 ноября снизились на 0,88%-0,96%,на автогаз – на 1,04%, свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95" (Киев).
Как сообщалось, средние розничные цены на бензины в Украине за 2017 год возросли на 19,2-20,1%, или на 4,61-4,76 грн/литр, дизтопливо – на 22,6%, или на 4,84 грн/литр. При этом средние цены на сжиженный углеводородный газ (LPG), несмотря на резкий рост в августе из-за дефицита, по итогам года показали увеличение всего на 2,9%, или на 0,36 грн/литр.
Изменение средних розничных цен на нефтепродукты в Украине, грн/литр:
|марка топлива
|23.11.2017
|16.11.2018
|23.11.2018
|изм. за неделю, %
|А-92
|26,80
|31,21
|30,92
|-0,93%
|А-95
|25,53
|32,10
|31,81
|- 0,9%
|А-95+
|28,64
|33,27
|32,95
|- 0,96%
|ДТ
|25,32
|31,86
|31,58
|- 0,88%
|LPG
|12,63
|16,36
|16,19
|- 1,04%
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