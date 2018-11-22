Снижение розничных цен на сжиженный газ произошло 22 ноября практически на всех крупных сетях АЗС

Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.

Группа «Приват», владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 5-6 коп./л до 16,00 грн/л. Shell и Amic опустили цены на 18-20 коп./л. В сети Glusco сжиженный газ подешевел сразу на 50 коп./л до 15,99 грн/л., на станциях «Автотранса» - на 40 коп./л до 15,58 грн/л., в сети Sun Oil - на 20 коп./л до 15,91 грн/л.

Автогаз дешевеет и в крупных региональных сетях. Харьковская сеть Rodnik снизила цены на 10 коп./л, также на 10 коп./л подешевел газ в одесской сети «Катрал».

Напомним, что в оптовом сегменте цены начали снижаться с начала этого месяца. Стоимость СУГ в оптовом сегменте за три недели ноября опустилась на 15% или 4 000 грн/т.

По прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.

На 22 ноября средняя цена автогаза составляет 51% от средней цены бензина А-95. Для сравнения, на конец октября это соотношение было 49,5%, на конец сентября - 46%.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 22 ноября, грн/л: