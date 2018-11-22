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Снижение розничных цен на сжиженный газ произошло 22 ноября практически на всех крупных сетях АЗС
12:03 22.11.2018 |
Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.
Группа «Приват», владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 5-6 коп./л до 16,00 грн/л. Shell и Amic опустили цены на 18-20 коп./л. В сети Glusco сжиженный газ подешевел сразу на 50 коп./л до 15,99 грн/л., на станциях «Автотранса» - на 40 коп./л до 15,58 грн/л., в сети Sun Oil - на 20 коп./л до 15,91 грн/л.
Автогаз дешевеет и в крупных региональных сетях. Харьковская сеть Rodnik снизила цены на 10 коп./л, также на 10 коп./л подешевел газ в одесской сети «Катрал».
Напомним, что в оптовом сегменте цены начали снижаться с начала этого месяца. Стоимость СУГ в оптовом сегменте за три недели ноября опустилась на 15% или 4 000 грн/т.
По прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.
На 22 ноября средняя цена автогаза составляет 51% от средней цены бензина А-95. Для сравнения, на конец октября это соотношение было 49,5%, на конец сентября - 46%.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 22 ноября, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
изм.
|
ОККО
|
16,59
|
0,00
|
WOG
|
16,59
|
0,00
|
Авиас
|
16,01
|
-0,06
|
Укрнафта
|
15,96
|
-0,05
|
AMIC
|
16,18
|
-0,20
|
Shell
|
16,24
|
-0,18
|
SOCAR
|
16,74
|
-0,10
|
БРСМ-Нафта
|
16,20
|
0,00
|
Glusco
|
15,99
|
-0,50
|
Автотранс
|
15,58
|
-0,40
|
KLO
|
16,69
|
0,00
|
UPG
|
16,02
|
-0,02
|
Параллель
|
16,53
|
-0,07
|
Надежда
|
15,94
|
0,00
|
Chipo
|
16,19
|
0,00
|
Род-Ник
|
16,00
|
-0,10
|
Luxwen
|
16,09
|
-0,20
|
SUN OIL
|
15,91
|
-0,20
|
Катрал
|
16,07
|
-0,10
|
Укргаздобыча
|
15,70
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
16,22
|
-0,07
|
|
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