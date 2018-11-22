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Как обвал цен на нефть повлияет на стоимость бензина
09:42 22.11.2018 |
С начала года в Украине серьезно выросли цены на нефтепродукты. Стоимость бензина в среднем по Украине увеличилась на 13%, дизтоплива - на 22%, сниженного углеводородного газа (СУГ) - на 28%.
Однако цены уже начинают реагировать медленным снижением на обвал мировых нефтяных котировок. И хотя до конца этого года значимого снижения ожидать не приходится, но в первой половине следующего цены могут откатиться на 5-6%.
Почему нефть дешевеет, а бензин в Украине - нет
Мировые цены на нефть и курс гривни - два ключевых фактора, которые влияют на стоимость нефтепродуктов в Украине.
Непосредственно топливо в настоящий момент занимает 45-65% в структуре розничных цен на нефтепродукты, в зависимости от их видов. И, как правило, это импортное топливо, которое составляет 80-85% от общей потребности украинского рынка.
Топливо в Украину импортируется по ценам на нефтепродукты в Европейском регионе, которые, в свою очередь, определяются мировыми ценами на нефть. Таким образом, на топливный компонент цены влияет и курс гривни, и динамика мировых цен на нефть. Оставшиеся компоненты включают акцизный сбор и НДС, маржу АЗС и логистические затраты. Эти компоненты главным образом зависят от валютного курса, поскольку акцизный сбор взимается в евро, а заправщики и перевозчики стремятся поддерживать свою маржу и стоимость услуг на одном уровне в долларовом выражении.
Структура цен на нефтепродукты в Украине по состоянию на конец октября 2018
При относительно неизменном валютном курсе, нефть пока остается главным драйвером роста цен на нефтепродукты в Украине: в период своих максимальных значений во второй половине октября, рост котировок Brent составлял почти 30% по сравнению с началом года.
Однако сейчас цены Brent упали на 27% со своего пика в $86/баррель в октябре до $63/баррель. Это снижение продиктовано целым рядом причин: быстрым ростом нефтедобычи стран ОПЕК и России за последние несколько месяцев, все еще довольно высокими объемами экспорта нефти из Ирана, несмотря на введение санкций США, и замедлением роста мирового спроса на нефть из-за и без того высоких цен.
Последующая за этим паника финансовых игроков превратила снижение цен в обвал: за один день, 13 ноября, котировки Brent рухнули на 7%, а вчера, 20 ноября, падение превысило 6%.
Цены на нефтепродукты в Украине и цены на нефть Brent
Продолжится ли падение
Цены на нефтепродукты в Украине уже отреагировали на это падение. Пока эта реакция выглядит довольно скромно: в среднем по стране, с середины октября цены на бензины снизились на 4%, в то время как цены на дизтопливо остались практически неизменными, а на СУГ - даже выросли на 3%.
Частично это можно объяснить меньшей волатильностью котировок на нефтепродукты по сравнению с более активно торгуемыми нефтяными фьючерсами, а также задержкой, связанной с движением складских запасов. По различным оценкам участников рынка, отставание внутренних цен от мировых котировок может составлять от двух недель до месяца. Также вмешались и дополнительные факторы: резкое снижение поставок из РФ и Беларуси дизтоплива, а также запрет реэкспорта российского СУГ из Беларуси в Украину.
Стабилизация локального рынка после этих сбоев, а также падение цен на нефть позволяют ожидать, что цены на топливо продолжат снижение. До конца этого года значительного снижения ожидать не стоит. Во-первых, из-за ослабления курса гривни: мы ожидаем 28,5-29грн/доллар к концу года. Во-вторых, уже происходит постепенное восстановление нефтяных цен на фоне новостей о падающих коммерческих нефтяных запасах и заявлений ОПЕК о более решительных действиях по сокращению нефтедобычи.
Мы ожидаем, что из-за увеличения сезонного спроса, риторики ОПЕК и союзников о сокращении поставок, а также восстановления интереса спекулятивного капитала цены на нефть могут вернуться к 72-76 долларов до конца этого года. В результате, цены на нефтепродукты могут остаться достаточно близкими к своим текущим уровням.
Вместе с тем, мы ожидаем, что в следующем году рынок нефти еще больше ослабнет, главным образом из-за снижения спроса на продукт, замедления роста мировой экономики и увеличения мирового производства нефти странами, не входящими в ОПЕК. В результате, цены на нефтепродукты в Украине могут снизиться на 1-2 грн/л или 5-6% к середине 2019 года.
Фактические и прогнозные цены на нефть Brent
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