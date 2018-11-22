Нефть вновь падает на росте запасов в США, цена Brent упала до $62,7

Нефтяной рынок продолжает негативно реагировать на данные об увеличении запасов топлива США, обе эталонные марки торгуются близко к минимумам с весны.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:27 EET подешевели на $0,79 (1,29%) - до 62,69 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,82 (1,5%) - до 53,81 доллара за баррель.

Отмечается, что основные торги на NYMEX в четверг не будут проводиться в связи с празднованием Дня благодарения в США.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост запасов нефти на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти (API) ранее сообщил о снижении запасов на 1,55 млн баррелей.

Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 116 тыс. баррелей.

"Медведи" по-прежнему контролируют рынок, - отмечает аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш. - Неожиданно резкое повышение товарных запасов нефти в США усилило понижательное давление на котировки, и конца росту запасов не видно".

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes уже обнародовала данные о буровых установках в США, на два дня раньше обычного срока. Как показывает отчет компании, на текущей неделе число действующих нефтедобывающих буровых в Штатах уменьшилось на 3 единицы, до 885. До этого показатель, в целом отражающий тенденцию в нефтедобыче, стабильно повышался и находится близко к максимальному уровню за полтора года.