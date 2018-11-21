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Цены на АЗС падают вторую неделю подряд
12:51 21.11.2018 |
Стоимость бензинов и дизельного топлива снизилась по Украине за две недели в среднем почти на гривню. Соответствующие данные фиксирует ценовой мониторинг «Консалтинговой группы А-95».
В среду, 21 ноября, тенденцию к понижению продолжили AMIC, Shell, Glusco, KLO и UPG - 2-50 коп./л . В эконом. сегменте цены снизили «Параллель», «Маркет», «Нефтек» и «Укргаздобыча».
Средняя цена А-92 по Украине составляет 30,98 грн/л (-78 коп.), А-95 - 31,88 грн/л (-90 коп.), А-95+ - 33,03 грн/л (-87 коп.) и ДТ - 31,63 грн/л (-78 коп.).
По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», розничные цены имеют потенциал снижения 2 грн. С учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться к отметке ниже 30 грн/л до конца года.
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
WOG
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Авиас
|
30,90
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,29
|
-0,20
|
32,78
|
-0,02
|
33,49
|
-0,30
|
31,99
|
-0,50
|
Shell
|
31,44
|
-0,14
|
33,13
|
-0,15
|
35,60
|
-0,02
|
32,74
|
-0,02
|
SOCAR
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,12
|
0,00
|
29,82
|
0,00
|
31,03
|
0,00
|
30,02
|
0,00
|
Glusco
|
31,25
|
-0,50
|
32,25
|
-0,50
|
33,25
|
-0,50
|
31,75
|
-0,50
|
Автотранс
|
30,78
|
0,00
|
31,93
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
31,43
|
0,00
|
KLO
|
31,49
|
-0,20
|
32,09
|
-0,20
|
32,79
|
-0,10
|
32,09
|
0,00
|
UPG
|
29,90
|
-0,30
|
30,90
|
-0,30
|
33,70
|
-0,30
|
30,60
|
-0,30
|
Параллель
|
31,64
|
-0,61
|
32,64
|
-0,61
|
x
|
x
|
32,31
|
-0,45
|
Надежда
|
31,34
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
32,59
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Chipo
|
29,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
30,24
|
0,00
|
Маркет
|
29,29
|
-1,70
|
30,69
|
-1,30
|
x
|
x
|
29,92
|
-1,39
|
Luxwen
|
30,09
|
0,00
|
30,59
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
Нефтек
|
31,49
|
-0,20
|
32,59
|
-0,20
|
33,99
|
-0,30
|
32,59
|
-0,20
|
Mango
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
31,39
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
29,90
|
-0,10
|
30,90
|
-0,10
|
x
|
x
|
31,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
30,98
|
-0,09
|
31,88
|
-0,07
|
33,03
|
-0,07
|
31,63
|
-0,09
|
|
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