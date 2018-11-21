Розничные цены СУГ начали реагировать на обвал на оптовом рынке

Сети АЗС начали снижать цены на сжиженный газ в ответ на удешевление СУГ на оптовом рынке, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.

Снижение началось 19 ноября, когда столичные АЗС ОККО опустили цены автогаза на 20 коп./л. На следующий день газ подешевел на WOG и Amic на 20 кол./л и 10 коп./л соответственно. 21 июля OKKO и WOG снизили цены еще на 12-13 коп./л, газ также начал дешеветь в остальных общенациональных сетях - Shell, Socar и UPG. Сжиженный газ подешевел и в большинстве крупных региональных сетей - KLO, «Надежда», «Укргаздобыча», «Автопорт», «Нефтек» (см. табл.).

Средняя по стране розничная цена газа в сетях АЗС составляет 16,29 грн/л. На таком уровне цены находятся со второй половины октября. Напомним, что в оптовом сегменте цены начали снижаться с начала этого месяца. Стоимость СУГ в оптовом сегменте за три недели ноября опустилась на 15% или 4 000 грн/т.

По прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС-АГЗС на 21 ноября, грн/л: