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Дионисий Галикарнасский
Розничные цены СУГ начали реагировать на обвал на оптовом рынке
12:48 21.11.2018 |
Сети АЗС начали снижать цены на сжиженный газ в ответ на удешевление СУГ на оптовом рынке, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.
Снижение началось 19 ноября, когда столичные АЗС ОККО опустили цены автогаза на 20 коп./л. На следующий день газ подешевел на WOG и Amic на 20 кол./л и 10 коп./л соответственно. 21 июля OKKO и WOG снизили цены еще на 12-13 коп./л, газ также начал дешеветь в остальных общенациональных сетях - Shell, Socar и UPG. Сжиженный газ подешевел и в большинстве крупных региональных сетей - KLO, «Надежда», «Укргаздобыча», «Автопорт», «Нефтек» (см. табл.).
Средняя по стране розничная цена газа в сетях АЗС составляет 16,29 грн/л. На таком уровне цены находятся со второй половины октября. Напомним, что в оптовом сегменте цены начали снижаться с начала этого месяца. Стоимость СУГ в оптовом сегменте за три недели ноября опустилась на 15% или 4 000 грн/т.
По прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС-АГЗС на 21 ноября, грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
21 нояб.
|
изм.
|
ОККО
|
16,59
|
-0,12
|
WOG
|
16,59
|-0,13
|
Авиас
|
16,07
|
0,00
|
Укрнафта
|
16,01
|
0,00
|
AMIC
|
16,38
|
-0,01
|
Shell
|
16,42
|
-0,03
|
SOCAR
|
16,84
|
-0,18
|
БРСМ-Нафта
|
16,20
|
0,00
|
Glusco
|
16,49
|
0,00
|
Автотранс
|
15,98
|
0,00
|
KLO
|
16,69
|
-0,10
|
UPG
|
16,03
|
-0,08
|
Параллель
|
16,60
|
0,00
|
Надежда
|
15,94
|
-0,10
|
Chipo
|
16,19
|
0,00
|
Род-Ник
|
16,10
|
0,00
|
Автопорт
|
16,60
|
-0,30
|
Нефтек
|
16,30
|
-0,20
|
Кворум
|
16,49
|
-0,06
|
Укргаздобыча
|
15,70
|
-0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
16,29
|
-0,05
|
|
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