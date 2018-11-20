Сети WOG и ОККО 20 ноября снизили цены на бензины и ДТ на 50 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 32,49 грн/л, А-95 - до 33,49 грн/л, А-95+ - до 34,49 грн/л. Цена на ДТ у операторов осталась на уровне 32,99 грн/л. Таким образом, с начала ноября операторы суммарно занизили цены на бензины на 1,5 грн/л, на ДТ - на 50 коп./л.

Также на 50 коп./л все виды топлива подешевели в сети Chipo, а в сети SKY - на 1 грн/л.

Такие сети, как AMIC, «БРСМ-Нафта», KLO, «Надежда» и «Катрал» опустили цены на 9-39 коп./л.

По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», на сегодня розничные цены имеют потенциал снижения 2 грн, а с учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться на отметки ниже 30 грн/л до конца года.



