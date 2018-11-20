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Информация об агентстве
Сети WOG и ОККО 20 ноября снизили цены на бензины и ДТ на 50 коп
13:53 20.11.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 32,49 грн/л, А-95 - до 33,49 грн/л, А-95+ - до 34,49 грн/л. Цена на ДТ у операторов осталась на уровне 32,99 грн/л. Таким образом, с начала ноября операторы суммарно занизили цены на бензины на 1,5 грн/л, на ДТ - на 50 коп./л.
Также на 50 коп./л все виды топлива подешевели в сети Chipo, а в сети SKY - на 1 грн/л.
Такие сети, как AMIC, «БРСМ-Нафта», KLO, «Надежда» и «Катрал» опустили цены на 9-39 коп./л.
По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», на сегодня розничные цены имеют потенциал снижения 2 грн, а с учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться на отметки ниже 30 грн/л до конца года.
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
-0,50
|
33,49
|
-0,50
|
34,49
|
-0,50
|
32,99
|
-0,50
|
WOG
|
32,49
|
-0,50
|
33,49
|
-0,50
|
34,49
|
-0,50
|
32,99
|
-0,50
|
Авиас
|
30,90
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,49
|
-0,30
|
32,79
|
-0,20
|
33,79
|
-0,20
|
32,49
|
0,00
|
Shell
|
31,57
|
0,00
|
33,27
|
0,00
|
35,62
|
0,00
|
32,75
|
0,00
|
SOCAR
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,12
|
-0,09
|
29,82
|
-0,39
|
31,03
|
-0,39
|
30,02
|
-0,20
|
Glusco
|
31,75
|
0,00
|
32,75
|
0,00
|
33,75
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
30,78
|
0,00
|
31,93
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
31,43
|
0,00
|
KLO
|
31,69
|
-0,10
|
32,29
|
0,00
|
32,89
|
0,00
|
32,09
|
0,00
|
UPG
|
30,20
|
0,00
|
31,20
|
0,00
|
34,00
|
0,00
|
30,90
|
0,00
|
Параллель
|
32,26
|
0,00
|
33,26
|
0,00
|
x
|
x
|
32,76
|
0,00
|
Надежда
|
31,34
|
-0,20
|
31,98
|
-0,20
|
32,59
|
-0,20
|
31,49
|
0,00
|
Chipo
|
29,99
|
-0,50
|
30,49
|
-0,50
|
33,49
|
-0,50
|
30,24
|
-0,50
|
Маркет
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
x
|
x
|
31,31
|
0,00
|
Luxwen
|
30,09
|
0,00
|
30,59
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
Катрал
|
29,67
|
-0,10
|
30,67
|
-0,10
|
30,69
|
-0,10
|
31,27
|
-0,10
|
SKY
|
29,30
|
-1,00
|
30,00
|
-1,00
|
31,50
|
-1,00
|
29,20
|
-1,00
|
Укргаздобыча
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
x
|
x
|
31,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
31,07
|
-0,14
|
31,95
|
-0,14
|
33,10
|
-0,17
|
31,73
|
-0,13
|
|
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