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Нефть утром 20 ноября продолжает дешеветь в рамках коррекции
07:50 20.11.2018 |
Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают снижаться в рамках коррекции, начатой в понедельник вечером после роста на протяжении трех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.07 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,39%, до 66,53 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,24%, до 57,06 доллара за баррель.
На рынке нефти отмечается попытка инвесторов зафиксировать прибыль после роста цен на сырье с середины прошлой недели. Основным же фактором для рынка, который может определить его динамику в ближайшие дни, остаются ожидания декабрьской встречи ОПЕК+ и ее решения относительно объемов добычи.
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Ряд трейдеров ждет, что будет принято решение о сокращении добычи, при этом некоторые эксперты сомневаются в эффективности таких мер.
"Мы ожидаем, что ОПЕК согласует сокращение добычи на своем следующем заседании 6 декабря", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков французского банка BNP Paribas. На этом фоне банк ожидает, что цена нефти марки Brent восстановиться до 80 долларов за баррель до конца года.
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