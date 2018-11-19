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В октябре через порты на украинский рынок поступило рекордные 122,3 тыс. т дизельного топлива или 19,3% от всего объема импорта
16:45 19.11.2018 |
Как сообщает «Консалтинговая группа А-95», рост морских поставок произошел на фоне неопределенности с импортом белорусского ресурса и снижения внутреннего производства.
По сравнению с сентябрем, морской импорт вырос более чем в два раза (113%). Основной объем ДТ через порты поставили WOG, «Альянс Энерго Трейд» и «Трейд Коммодити».
В частности, WOG в октябре импортировал через море 24 тыс. т топлива, это при том, что последние три месяца его поставки были на уровне 5-7 тыс. т. «Альянс Энерго Трейд», поставлявший ежемесячно по 8-11 тыс. т, в октябре импортировал 24,5 тыс. т. Компания Orange Oil, поставила в порты Херсона и Измаила 8,6 тыс. т ДТ.
15 тыс. т в октябре по морю импортировала компания «Газтрим» (группа «Элемент Нафта»). Отметим, что за 9 месяцев 2018 г. месячный импорт ДТ этой компанией не превышал 6 тыс. т. Также впервые с декабря 2016 г. топливо импортировал «Приват». Всего в одесский порт прибыл танкер на 30 тыс. т, но в октябре таможенное оформление прошла только пятая часть от этого объема - 6,6 тыс. т. Помимо «Привата» через Одесскую перевалку продолжает импортировать ДТ «Евростандарт», поставив в октябре 10 тыс. т. «Трейд Коммодити» в октябре импортировал 25,8 тыс. т ДТ против 13,2 тыс. т в сентябре.
Всего в октябре на рынок поступило 688 тыс. т дизельного топлива, что на 10% превышает объем октября 2017 г. и на 19,4% сентября 2018 г.
92% поставок обеспечил импорт и всего 8% - внутреннее производство. По оценкам «А-95», Кременчугский НПЗ снизил выпуск ДТ до 55,6 тыс. т (-5,1 тыс. т к сентябрю). Напомним, что во второй половине октября завод прекратил выставлять свободные объемы в рынок, а управляющая заводом группа «Приват» сама испытывала дефицит и восполняла его за счет импорта.
Поставки из Беларуси практически остались на уровне сентября - 183 тыс. т. Это при том, что сразу несколько импортеров белорусского ДТ в течение всего месяца сообщали, что Белорусская нефтяная компания уведомила о возможных ограничениях отгрузок для Украины. Несмотря на сохранение объема, доля ДТ белорусских НПЗ в октябрьском балансе, по сравнению с сентябрем, снизилась на 4 процентных пункта - с 31% до 27%.
Поставки из России составили 283,4 тыс. т (+10% к сентябрю). Из этого объема 248,3 тыс. т поступили по нефтепродуктопроводу «Самара-Западное направление», остальные 15,1 тыс. т - по железной дороге.
В октябре на 60% увеличились поставки литовского ДТ из НПЗ группы Orlen и составили рекордные для текущего года 63 тыс. т.
Как сообщал enkorr, неопределенность поставки ДТ из Беларуси сохраняется в ноябре. Если политика белорусских экспортеров в отношении Украины не изменится, в ноябре также ожидается повышенный объем поставок топлива через морпорты.
Как сообщал enkorr, в ходе своего выступления на конференции Black Sea Petroleum Trading 2018 директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн акцентировал внимание на важности значения морских нефтеперевалочных комплексов в случае прекращения поставок нефтепродуктов из России и Беларуси. По мнению С.Куюна, для повышения надежности системы нефтепродуктообеспечения необходимо создание государственной перевалки нефтепродуктов, системы запасов нефти и нефтепродуктов, а также ревизиция и формирование необходимого подвижного состава.
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