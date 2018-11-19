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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Стоимость нефти растет 19 ноября в ожидании сокращения добычи ОПЕК+

 

Цены на нефть в понедельник сохраняют положительную динамику, зафиксированную в конце прошлой недели, на фоне надежд на то, что ОПЕК+ в декабре решит сократить добычу для стабилизации сырьевого рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,69% - до 67,22 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,02%, до 57,26 доллара за баррель.

Участники торгов с конца прошлой недели отыгрывают ожидания очередной встречи ОПЕК+ в декабре. Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Инвесторы надеются, что организация примет решение сократить объем добычи на фоне роста мировых запасов сырья и замедления роста спроса.

Аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что ключевым фактором для роста цен на нефть являются ожидания того, что ОПЕК+ объявит о существенном сокращении добычи.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают пятничные данные по буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели, завершившейся 16 ноября, выросло на 2, до 888 штук.
По материалам: ПРАЙМ
 

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