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Цены на все виды топлива в региональных сетях 16 ноября снизились в пределах 10-30 коп
14:03 16.11.2018 |
Это фиксирует ежедневный ценовой мониторинг «Консалтинговой группы А-95».
Одесский «Катрал» снизил цены на 10 коп./л на все виды бензинов. На полтавских станциях «Надежды» и «Татнефти» цены понизились на 10-60 коп./л. Бензины у киевской Luxwen подешевели на 30 коп./л, в сети Glusco - на 20 коп./л. Средняя розничная стоимость всех видов топлива по стране 16 ноября снизилась на 1 коп./л.
Как сообщал enkorr, с начала ноября крупнейшие операторы уменьшили цены на 1 грн/л. Розничные цены снижаются вследствие обвала мировых котировок, что уже повлекло снижение оптовых цен в Украине.
По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», на сегодня розничные цены имеют потенциал снижения 1,5 грн, а с учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться на отметки ниже 30 грн/л до конца года.
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
WOG
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Авиас
|
30,90
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,79
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
Shell
|
31,57
|
0,00
|
33,27
|
0,00
|
35,62
|
0,00
|
32,75
|
0,00
|
SOCAR
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,20
|
0,00
|
30,20
|
0,00
|
31,42
|
0,00
|
30,22
|
0,00
|
Glusco
|
31,75
|
-0,20
|
32,75
|
-0,20
|
33,75
|
-0,20
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
30,98
|
0,00
|
32,13
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
31,43
|
0,00
|
KLO
|
31,79
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
32,89
|
0,00
|
32,09
|
0,00
|
UPG
|
30,20
|
0,00
|
31,20
|
0,00
|
34,00
|
0,00
|
30,90
|
0,00
|
Параллель
|
32,26
|
0,00
|
33,26
|
0,00
|
x
|
x
|
32,76
|
0,00
|
Надежда
|
31,54
|
-0,20
|
32,18
|
-0,20
|
32,79
|
-0,20
|
31,49
|
-0,30
|
Chipo
|
30,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
30,74
|
0,00
|
Катрал
|
29,97
|
-0,10
|
30,97
|
-0,10
|
30,99
|
-0,10
|
31,37
|
0,00
|
Luxwen
|
30,09
|
-0,30
|
30,59
|
-0,30
|
32,19
|
-1,00
|
32,49
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
31,20
|
-0,60
|
31,86
|
-0,60
|
x
|
x
|
31,20
|
-0,60
|
Mango
|
29,19
|
0,00
|
30,39
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
30,19
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
x
|
x
|
31,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
31,21
|
-0,01
|
32,10
|
-0,01
|
33,27
|
-0,01
|
31,86
|
-0,01
|
|
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