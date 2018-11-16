Цены на все виды топлива в региональных сетях 16 ноября снизились в пределах 10-30 коп

Это фиксирует ежедневный ценовой мониторинг «Консалтинговой группы А-95».

Одесский «Катрал» снизил цены на 10 коп./л на все виды бензинов. На полтавских станциях «Надежды» и «Татнефти» цены понизились на 10-60 коп./л. Бензины у киевской Luxwen подешевели на 30 коп./л, в сети Glusco - на 20 коп./л. Средняя розничная стоимость всех видов топлива по стране 16 ноября снизилась на 1 коп./л.

Как сообщал enkorr, с начала ноября крупнейшие операторы уменьшили цены на 1 грн/л. Розничные цены снижаются вследствие обвала мировых котировок, что уже повлекло снижение оптовых цен в Украине.

По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», на сегодня розничные цены имеют потенциал снижения 1,5 грн, а с учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться на отметки ниже 30 грн/л до конца года.



