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Нефть дорожает 16 ноября на ожиданиях сокращения добычи странами ОПЕК
07:54 16.11.2018 |
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья странами ОПЕК, при этом рост сдерживает статистика из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84%, до 67,17 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74%, до 56,88 доллара за баррель.
Участники торгов с оптимизмом надеются, что ОПЕК начнет сокращать добычу нефти на фоне признаков переизбытка ее предложения на мировом рынке. На текущей неделе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.
В то же время аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley настроены не слишком оптимистично в том, что касается добычи ОПЕК. "Сокращения добычи ОПЕК по своей сути являются временными, потому что все, что организация может сделать - это перенести производство с одного периода в другой", - цитирует агентство Рейтер экспертов банка.
При этом рост стоимости нефти ограничивают еженедельные данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 ноября, увеличились на 10,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали прироста лишь на 3,2 миллиона баррелей.
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