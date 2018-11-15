ДТ мелком опте 15 ноября опустилось до 25,00 грн/л

Стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте на основных базисах торговли с начала месяца опустились более чем на 12% или 4,00 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средняя цена ДТ на 15 ноября опустилась до минимума за последние два месяца - 26,50 грн/л.

В Новоград-Волынском (Житомирская обл.) и Смыге (Ровенская обл.) 15 ноября операторы выходили с ценами в пределах 25,85-26,00 грн/л, при этом цена реальных сделок, по информации enkorr, опускалась до 25,00-25,10 грн/л в зависимости от объема. Для сравнения: в начале этого месяца минимальные цены в Новограде были на уровне 29,50 грн/л, что на 4,50 грн/л дороже.

В Коростене (Житомирская обл.) 15 ноября операторы предлагались бензовозные партии по 25,60-25,90 грн/л. По словам трейдеров, реальные сделки заключались по 25,40 грн/л.

В Киеве и области цены варьировались в пределах 25,70-26,30 грн/л, в южных регионах - 26,10-27,00 грн/л. Минимальное предложение в южной части Украины было традиционно в порту Николаева от компании «Август Пром». Она возобновила отгрузки топлива по 26,05-26,10 грн/л.

Бензины А-92 и А-95 зафиксировались на уровне 26,50 и 27,50 грн/л соответственно. По сравнению с 1 ноября, оптовые партии бензина подешевели на 1,00-1,10 грн/л или 4%.

Напомним, в крупнооптовом сегменте ДТ за последние две недели подешевело на 3900 грн/т (11,5%).