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Миру пора отказаться от мысли о нефти по $100 за баррель - финдиректор Chevron
17:29 15.11.2018 |
Рост добычи углеводородов на сланцевых месторождениях и продолжающееся совершенствование технологий означают, что цена нефти вряд ли вернется к $100 за баррель, заявила финансовый директор Chevron Corp. Пэт Яррингтон в интервью агентству Bloomberg.
"Нам всем следует привыкнуть к мысли о том, что сейчас не стоит ожидать нефти по $100, $120, $140 за баррель", - сказала она.
Динамика цен на нефть WTI в последние недели косвенным образом подкрепляет ее позицию: подешевела более чем на 26% с зафиксированного в октябре 4-летнего максимума и в четверг торговалась немногим выше $56 за баррель. При этом в начале осени трейдеры прогнозировали скорый рост практически до $100 за баррель.
"Довольно много нефти можно добывать по сравнительно низкой себестоимости, что создает своего рода верхний предел роста цен", - отмечает П.Яррингтон. По ее словам, сейчас этот уровень еще ниже, чем было принято считать в отрасли в 2014 году, перед началом масштабного падения.
Chevron, вторая по величине нефтегазовая компания США, в стратегии на ближайшие сделала ставку на сланцевые месторождения Пермского бассейна в штатах Техас и Нью-Мексико. В 2018 году на этот регион приходится 18% ее совокупных инвестиций.
Компания владеет некоторыми участками Пермского бассейна больше сотни лет, но активно разрабатывает их лишь в последнее время. И добыча растет настолько быстро, что сейчас фактическое освоение месторождений опережает план развития на год, заявила финдиректор.
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