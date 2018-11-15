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Украину ждет снижение цен на все основные виды топлив из-за снижения котировок на мировом рынке – «А-95»
14:18 15.11.2018 |
Стоимость всех марок моторных топлив в Украине будет снижаться под влиянием падения котировок нефти и нефтепродуктов на мировых рынках. Об этом заявили в «Консалтинговой группе А-95».
14 ноября котировки нефти Brent упали до 65 долл./барр, что ниже октябрьского максимума на 25%. Параллельно цены на дизтопливо в Европе снизились на 9%, на бензин - на 13%.
«Первым на мировые тенденции отзывается оптовый рынок. Цены на вагонные партии бензина за последние две недели снизились на 6%, а дизельного топлива на 10%. Это создает хорошие предпосылки для передачи эстафеты автозаправочным станциям», - говорит директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
Падение розничных цен наблюдается с начала ноября. Крупнейшие операторы уже суммарно снизили цены на 1 грн/л, средний показатель по рынку составил 65 коп/л и 55 коп/л для бензина и ДТ соответственно.
«Ноябрь пройдет под знаком падения цен на АЗС. Сегодня уже сформирован потенциал снижения цен 1,5 грн. А события последних дней на мировых биржах позволяют надеяться, что до конца года цены на бензин и ДТ вернутся на отметки ниже 30 грн/л», - говорит Сергей Куюн.
Цены на автомобильный газ также будут снижаться в связи с обвалом внешней котировки и оптового внутреннего рынка. В «А-95» прогнозируют, что в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничной сети снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.
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