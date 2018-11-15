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Цены на топливо продолжают падать 15 ноября
12:53 15.11.2018 |
Ряд сетей АЗС 14-15 ноября снизили цены на бензины. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, SOCAR и «Катрал» снизили цены на А-92, А-95 и ДТ на 10 коп/л, KLO снизил цены на все топливо на 10-50 коп./л. Также на 1 грн/л уменьшились цены на топливо в сети ZOG.
Также на 10-90 коп./л цены снизились на все топливо в таких сетях, как «Рур груп», «БРСМ-Нафта» и «Фактор». В то же время ДТ в сети Luxwen выросла на 90 коп/л.
Средняя розничная стоимость бензинов по стране 15 ноября понизилась на 1 коп./л, ДТ - на 3 коп./л.
Как сообщал enkorr, стоимость всех марок моторных топлив в Украине будет снижаться под влиянием падения котировок нефти и нефтепродуктов на мировых рынках.
«Ноябрь пройдет под знаком падения цен на АЗС. Сегодня уже сформирован потенциал снижения цен 1,5 грн. А события последних дней на мировых биржах позволяют надеяться, что до конца года цены на бензин и ДТ вернутся на отметки ниже 30 грн/л», - прогнозирует директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
Цены на автомобильный газ также будут снижаться в связи с обвалом внешней котировки и оптового внутреннего рынка. В «А-95» прогнозируют, что в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничной сети снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
WOG
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Авиас
|
30,90
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,79
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
32,49
|
-0,30
|
Shell
|
31,57
|
0,00
|
33,27
|
0,00
|
35,62
|
0,00
|
32,75
|
0,00
|
SOCAR
|
32,99
|
-0,10
|
33,99
|
-0,10
|
34,99
|
-0,10
|
33,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,20
|
0,00
|
30,20
|
0,00
|
31,42
|
0,00
|
30,22
|
-0,21
|
Glusco
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
33,95
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
30,98
|
-0,30
|
32,13
|
-0,30
|
33,99
|
0,00
|
31,43
|
-0,25
|
KLO
|
31,79
|
-0,20
|
32,29
|
-0,20
|
32,89
|
-0,50
|
32,09
|
-0,10
|
UPG
|
30,20
|
0,00
|
31,20
|
0,00
|
34,00
|
0,00
|
30,90
|
0,00
|
Параллель
|
32,26
|
0,00
|
33,26
|
0,00
|
x
|
x
|
32,76
|
0,00
|
Катрал
|
30,07
|
-0,10
|
31,07
|
-0,10
|
31,09
|
-0,10
|
31,37
|
0,00
|
Chipo
|
30,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
30,74
|
0,00
|
Рур груп
|
29,99
|
-0,50
|
30,99
|
-0,50
|
x
|
x
|
32,49
|
0,00
|
Luxwen
|
30,39
|
0,00
|
30,89
|
0,00
|
33,19
|
-0,30
|
32,49
|
0,90
|
ZOG
|
30,39
|
-1,00
|
31,39
|
-1,00
|
31,89
|
-1,00
|
31,39
|
-1,00
|
Фактор
|
29,00
|
-0,50
|
30,00
|
-0,50
|
x
|
x
|
29,40
|
-0,50
|
Укргаздобыча
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
x
|
x
|
31,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
31,23
|
-0,01
|
32,12
|
-0,01
|
33,29
|
-0,01
|
31,87
|
-0,03
|
|
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