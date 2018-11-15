Цены на топливо продолжают падать 15 ноября

Ряд сетей АЗС 14-15 ноября снизили цены на бензины. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, SOCAR и «Катрал» снизили цены на А-92, А-95 и ДТ на 10 коп/л, KLO снизил цены на все топливо на 10-50 коп./л. Также на 1 грн/л уменьшились цены на топливо в сети ZOG.

Также на 10-90 коп./л цены снизились на все топливо в таких сетях, как «Рур груп», «БРСМ-Нафта» и «Фактор». В то же время ДТ в сети Luxwen выросла на 90 коп/л.

Средняя розничная стоимость бензинов по стране 15 ноября понизилась на 1 коп./л, ДТ - на 3 коп./л.

Как сообщал enkorr, стоимость всех марок моторных топлив в Украине будет снижаться под влиянием падения котировок нефти и нефтепродуктов на мировых рынках.

«Ноябрь пройдет под знаком падения цен на АЗС. Сегодня уже сформирован потенциал снижения цен 1,5 грн. А события последних дней на мировых биржах позволяют надеяться, что до конца года цены на бензин и ДТ вернутся на отметки ниже 30 грн/л», - прогнозирует директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Цены на автомобильный газ также будут снижаться в связи с обвалом внешней котировки и оптового внутреннего рынка. В «А-95» прогнозируют, что в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничной сети снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.



