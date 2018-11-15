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Нефть дешевеет 15 ноября на опасениях переизбытка сырья на рынке
08:24 15.11.2018 |
Мировые цены на нефть снижаются в четверг после данных Американского института нефти (API), которые показали очередной рост запасов сырья в США за прошлую неделю, инвесторы опасаются снижения спроса на нефть и переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до 66 долларов за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,36%, до 56,05 доллара за баррель.
В четверг в центре внимания инвесторов оказались данные API, согласно которым за неделю по 9 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,8 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от управления энергетической информации минэнерго США позднее в четверг. По мнению аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за отчетную неделю выросли на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 435 миллионов баррелей.
По мнению президента Mercatus Energy Advisors Майка Корли (Mike Corley), чьи слова приводит агентство Рейтер, производители нефти на данный момент имеют больше сырья, чем могут продать. "Представители азиатских нефтеперерабатывающих заводов, с которыми мы общались, уже отмечают первоначальные признаки уменьшения спроса (на нефть - ред.)", - добавил эксперт.
При этом заявления о готовности ОПЕК сократить добычу сырья сдерживают снижение нефтяных котировок. Так, президент ОПЕК, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи сообщил в среду агентству Блумберг, что организация и ее союзники готовы уменьшить или скорректировать уровень добычи при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.
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