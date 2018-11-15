Стоимость ДТ 14 ноября опустилась ниже 30 000 грн/т впервые за 2,5 месяца

Стоимость дизельного топлива в Новоград-Волынском впервые с конца августа опустилась ниже 30 000 грн/т. За последние две недели в крупнооптовом сегменте цены упали на 3 900 грн/т (11,5%), свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средние котировки ДТ в Средиземноморье и портах Северной Европы по итогам 13 дней ноября опустились в среднем на $65/т или 9%, по сравнению со среднемесячным уровнем в октябре.

Цены же на украинском рынке демонстрируют более резкую динамику снижения из-за спада ажиотажных настроений, присутствующих на рынке в октябре. Напомним, в прошлом месяце в дополнительным фактором роста цен были, в том числе, присутствующая на рынке неопределенность с поставками белорусского ресурса и перерывы с отгрузкой трубопроводного ресурса по формульным контрактам.

14 ноября операторы на станции Новоград-Волынском выходили с предложением 30 000-30 500 грн/т, но реальные сделки, по данным enkorr, опускались до 29 800 грн/т. Предложений по белорусскому ДТ на станции Коростень 14 ноября не было. Накануне цены составляли 30 900 грн/т. Разница в минимальных ценах в крупном опте в Новоград-Волынском и Коростене возросла до 500 грн/т. Трое опрошенных enkorr импортеров белорусского топлива сообщили, что в первой декаде ноября к ним поступали еще октябрьские объемы, следовательно, приобретенные по более высоким котировкам.

В южных регионах активные продажи возобновила компания «Август Пром» из обриты «Трейд Коммодити». По словам участников рынка, последнюю неделю предложение из порта Николаева было ограничено. «Сегодня она сами обзванивали рынок, завтра начинают грузить. Цена 31 300 грн/т или 26,07 грн/л. При покупке большого объема предлагали скидку около 100 грн/т», - сообщил enkorr один из участников рынка, работающих в южных регионах.

Также 14 ноября после трехмесячной паузы со свободными объемами в рынок вышел Кременчугский НПЗ по цене 31 500 грн/т. Напомним, завод снял предложение по ДТ 23 ноября. Тогда же управляющая заводом группа «Приват» вынужденно импортировала 30 тыс. т топлива.