Средняя цена бензинов по Украине 14 ноября снизилась на 6-8 коп.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, «Автотехсервис» и Marshal снизили цены на А-92, А-95 и ДТ на 1 грн/л, «Нефтек» снизил цены на все топливо на 30 коп./л. Также на 33 коп./л уменьшились цены в сети «Параллель» на бензин А-92, А-95 и ДТ.

Также на 1-80 коп./л цены снизились на все топливо в таких сетях, как Shell, Chipo, SOCAR, «БРСМ-Нафта», UPG и SUN OIL.

Средняя розничная стоимость бензинов по стране 14 ноября понизилась на 6-8 коп./л, ДТ - на 7 коп./л.

Как сообщал enkorr, 9-12 ноября WOG и ОККО убавили цены на бензины на 50 коп./л. Таким образом с начала месяца бензины в указанных сетях подешевели на 1 грн/л. Также накануне крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» снизила цены на бензины и дизельное топливо на 1 грн/л.

По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн. Также эксперт подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.



