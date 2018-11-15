Финансовые новости
- |
- 15.11.18
- |
- 04:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Средняя цена бензинов по Украине 14 ноября снизилась на 6-8 коп.
23:28 14.11.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, «Автотехсервис» и Marshal снизили цены на А-92, А-95 и ДТ на 1 грн/л, «Нефтек» снизил цены на все топливо на 30 коп./л. Также на 33 коп./л уменьшились цены в сети «Параллель» на бензин А-92, А-95 и ДТ.
Также на 1-80 коп./л цены снизились на все топливо в таких сетях, как Shell, Chipo, SOCAR, «БРСМ-Нафта», UPG и SUN OIL.
Средняя розничная стоимость бензинов по стране 14 ноября понизилась на 6-8 коп./л, ДТ - на 7 коп./л.
Как сообщал enkorr, 9-12 ноября WOG и ОККО убавили цены на бензины на 50 коп./л. Таким образом с начала месяца бензины в указанных сетях подешевели на 1 грн/л. Также накануне крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» снизила цены на бензины и дизельное топливо на 1 грн/л.
По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн. Также эксперт подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
WOG
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Авиас
|
30,90
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,79
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
32,79
|
0,00
|
Shell
|
31,57
|
-0,30
|
33,27
|
-0,40
|
35,62
|
-0,44
|
32,75
|
-0,54
|
SOCAR
|
33,09
|
-0,40
|
34,09
|
-0,40
|
35,09
|
-0,40
|
33,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,20
|
-0,01
|
30,20
|
-0,01
|
31,42
|
-0,01
|
30,43
|
-0,01
|
Glusco
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
33,95
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
31,28
|
0,00
|
32,43
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
31,68
|
0,00
|
KLO
|
31,99
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,39
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
UPG
|
30,20
|
-0,70
|
31,20
|
-0,70
|
34,00
|
-0,70
|
30,90
|
-0,20
|
Параллель
|
32,26
|
-0,33
|
33,26
|
-0,33
|
x
|
x
|
32,76
|
-0,33
|
Надежда
|
31,74
|
0,00
|
32,38
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
Chipo
|
30,49
|
-0,38
|
30,99
|
-0,38
|
33,99
|
0,00
|
30,74
|
-0,38
|
Автотехсервис
|
30,00
|
-1,00
|
31,50
|
-1,00
|
x
|
x
|
31,00
|
-1,00
|
Marshal
|
29,80
|
-1,00
|
30,80
|
-1,00
|
x
|
x
|
30,50
|
-1,00
|
Нефтек
|
31,99
|
-0,30
|
32,99
|
-0,30
|
34,49
|
-0,30
|
32,99
|
-0,30
|
SUN OIL
|
29,99
|
-0,50
|
30,99
|
-0,50
|
31,99
|
-0,50
|
30,99
|
-0,80
|
Укргаздобыча
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
x
|
x
|
31,80
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
31,25
|
-0,07
|
32,14
|
-0,06
|
33,30
|
-0,08
|
31,90
|
-0,07
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кошки-мышки: Почему Тимошенко затягивает Садового и Гриценко во «львовскую четверку»
|Рост ВВП Украины в III кв.-2018 замедлился до 2,8% – Госстат
|Кабмин предлагает Раде отложить введение накопительного уровня пенсионной системы с 2019 на 2020
|Кабмин предлагает Раде установить регрессивную шкалу уменьшения ставки ЕСВ при базе его начисления свыше 25 минимальных зарплат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость ДТ 14 ноября опустилась ниже 30 000 грн/т впервые за 2,5 месяца
|Средняя цена бензинов по Украине 14 ноября снизилась на 6-8 коп.
|Цена золота 14 ноября ускорила рост на фоне снижения курса доллара
|Дефицит во внешней торговле Украины товарами за 9 мес.-2018 возрос на 61,4%
|Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами за 9 мес.-2018 возросло на 18,1% - Госстат
|Дефицит внешнеторгового баланса Украины за 9 мес.-2018 вырос в 3,1 раза – Госстат
Это интересно
|К 2050 году Испания планирует перейти на электромобили
|10 самых богатых миллиардеров Китая
|В США разрешили обезболивающее в 1000 раз сильнее морфина
|Новая версия MIUI 10 добавит в смартфоны Xiaomi поддержку Google Camera
|Ученые нашли объяснение, почему полные люди больше подвержены риску развития онкологических заболеваний
|Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги
|«Умная» плёнка для окон не пропускает жару в помещение