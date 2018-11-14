МЭА прогнозирует избыток нефти на мировом рынке в 2019 году

В своем ежемесячном отчете по рынку нефти МЭА оставило прогноз роста мирового спроса на 2018 и 2019 годы без изменений по сравнению с прошлым месяцем на уровне 1,3 млн и 1,4 млн баррелей в сутки (б/с) соответственно.

В то же время агентство снизило прогноз роста спроса за пределами ОЭСР, который служит двигателем роста мирового потребления нефти.

"В первом полугодии 2019 года, исходя из нашего прогноза по производству вне ОПЕК и мировому спросу и при условии стабильного производства ОПЕК... предполагаемое увеличение запасов составляет 2 млн б/с", - говорится в сообщении агентства.

"В то время как более медленный экономический рост в некоторых странах снижает прогноз спроса на нефть, значительный пересмотр в сторону понижения нашего ценового прогноза является благоприятным фактором", - заявило МЭА.

Агентство повысило прогноз роста добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, до 2,4 млн б/с в этом году и 1,9 млн б/с в следующем году по сравнению с предыдущими оценками в 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно.

Лидером роста добычи, как ожидается, будут США. По оценкам МЭА, общий объем добычи в этой стране увеличится на 2,1 млн б/с в 2018 году и еще на 1,3 млн б/с в 2019 году по сравнению с нынешним рекордно высоким уровнем производства свыше 11 млн б/с.

Добыча нефти ОПЕК, по данным МЭА, в октябре выросла на 200 тыс. б/с до 32,99 млн б/с. Снижение производства в Иране и Венесуэле было компенсировано ростом добычи в других странах, таких как Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты.

"В следующем году, как ожидается, потребность в нефти ОПЕК будет еще меньше из-за неуклонного роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК", - отметило агентство.

МЭА снизило прогноз спроса на нефть ОПЕК в 2019 году на 300 тыс. б/с до 31,3 млн б/с.

Запасы нефти в странах ОЭСР в сентябре увеличились на 12,1 млн баррелей до 2,875 млрд баррелей, сообщило МЭА. В целом по итогам III квартала запасы выросли на 58,1 млн баррелей, или на 630 тыс. б/с. Это максимальный рост с 2015 года.

"Резервуары для хранения заполняются, поскольку мировое предложение нефти намного опережает спрос, что вызывает разговоры о возможном сокращении производства ОПЕК / не-ОПЕК на 1 млн б/с", - отметило агентство.