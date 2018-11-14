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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены на нефть продолжают снижаться 14 ноября после обвала на 7-8% во вторник

 

Мировые цены на нефть в среду утром продолжают снижаться после того, как сырьевые котировки обвалились на 7-8% днем ранее на опасениях по росту предложения и слабому спросу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.08 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,29% - до 65,28 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 55,44 доллара за баррель. Во вторник цена Brent обвалилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 марта, WTI - ниже 55 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года.

На рынке сохраняются опасения по поводу избыточного предложения нефти и слабого спроса на этот вид сырья, что вызвало падение котировок во вторник. В своем ноябрьском докладе ОПЕК сообщила, что допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Организация также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах.

Согласно документу, в октябре ОПЕК нарастила добычу нефти на 127 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 32,9 миллиона баррелей. Таким образом, степень выполнения сделки ОПЕК+ составила 78% после 96% в сентябре.

Инвесторы также отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, который в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.

"ОПЕК и Россия вынуждены снизить текущие уровни добычи. Такое решение, как ожидается, будет принято на следующей встрече ОПЕК 6 декабря", - сказал агентству Рейтер глава сырьевого отдела Vontobel Asset Management Джон Андерсон (Jon Andersson).

Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.
По материалам: ПРАЙМ
 

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