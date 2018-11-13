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МЭА видит риск существенного дефицита нефти в 2020-х годах
14:04 13.11.2018 |
Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает риск существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине 2020-х годов, заявил глава организации Фатих Бироль CNBC во вторник.
"Мы наблюдаем серьезную проблему. С одной стороны, сильный спрос на нефть, росту которого способствуют грузовики, самолеты, суда и, возможно, самое важное - нефтехимическая отрасль. С другой стороны, когда мы смотрим на инвестиции и одобренные на сегодня проекты, наблюдается серьезный разрыв между ростом спроса и одобренными проектами", - сказал он.
По словам Ф.Бироля, нефтедобывающим компаниям следует инвестировать в геологоразведку и добычу сейчас, "пока еще не поздно", чтобы избежать такого дефицита.
Глава МЭА предупредил, что не следует ждать, что сланцевая отрасль США сможет компенсировать недостачу поставок в полном объеме.
"Для того, чтобы избежать значительной нехватки поставок к 2025 году, США необходимо нарастить добычу на 10 млн баррелей в сутки, - сказал он. - Конечно, это может произойти, я не исключаю такой вариант полностью, но на мой взгляд, это будет небольшим чудом".
Вместе с тем Ф.Бироль рекомендовал транснациональным нефтекомпаниям продолжать диверсификацию активов и видов деятельности.
Что касается текущей ситуации на рынке нефти, санкции США против Ирана по-прежнему остаются серьезным фактором неопределенности, отметил глава МЭА. В дальнейшем нефтедобыча в России может выйти на плато и даже снизиться в случае ужесточения санкций, добавил он.
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