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Информация об агентстве
Средняя цена бензинов 13 ноября снизилась на 4-6 коп
12:04 13.11.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
«БРСМ-Нафта» снизила цены на 30 коп./л за А-92 и А-95 до 29,22 грн/л и 30,22 грн/л соответственно, а также на 39 коп./л на А-95+ до 31,43 грн/л.
Также на все бензины цена снизилась на 40 коп. /л в сети UPG и на 30 коп./л в сети Glusco.
Такие сети как «Параллель», «Катрал», «Автопорт», Route 20 и «Кворум» снизили стоимость на 10 коп. /л - 1 грн/л. В частности, «БРСМ-Нафта» снизила цены на 30 коп./л за А-92 и А-95 до 29,22 грн/л и 30,22 грн/л соответственно, а также на 39 коп./л на А-95+ до 31,43 грн/л.
Вместе с тем, операторы начали снижать цену ДТ: «БРСМ-Нафта» - на 36 коп./л, KLO и «Нефтек» - 20 коп./л.
Средняя розничная стоимость бензинов по стране 13 ноября снизилась на 4-6 коп./л, ДТ - на 1 коп./л.
Как сообщал enkorr, 9-12 ноября WOG и ОККО снизили цены на бензины на 50 коп./л. Таким образом с начала месяца бензины в указанных сетях подешевели на 1 грн/л.
По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн. Также эксперт подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
WOG
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,79
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
32,79
|
0,00
|
Shell
|
31,87
|
0,00
|
33,67
|
0,00
|
36,06
|
0,00
|
33,29
|
0,00
|
SOCAR
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,22
|
-0,30
|
30,22
|
-0,30
|
31,43
|
-0,39
|
30,44
|
-0,36
|
Glusco
|
31,95
|
-0,30
|
32,95
|
-0,30
|
33,95
|
-0,30
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
31,28
|
0,00
|
32,43
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
31,68
|
0,00
|
KLO
|
31,99
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,39
|
0,00
|
32,19
|
-0,20
|
UPG
|
30,90
|
-0,40
|
31,90
|
-0,40
|
34,70
|
-0,40
|
31,10
|
0,00
|
Параллель
|
32,59
|
-0,33
|
33,59
|
-0,33
|
x
|
x
|
33,09
|
0,00
|
Катрал
|
30,17
|
-0,10
|
31,17
|
-0,10
|
31,19
|
-0,10
|
31,37
|
0,00
|
Chipo
|
30,87
|
0,00
|
31,37
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
31,12
|
0,00
|
Автопорт
|
32,50
|
-0,50
|
33,50
|
-0,50
|
34,00
|
-0,50
|
33,00
|
0,00
|
Route 20
|
32,89
|
-0,50
|
33,39
|
-1,00
|
33,89
|
-1,00
|
33,29
|
0,00
|
Нефтек
|
32,29
|
0,00
|
33,29
|
0,00
|
34,79
|
0,00
|
33,29
|
-0,20
|
Кворум
|
31,10
|
-0,30
|
32,20
|
-0,30
|
x
|
x
|
31,50
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
x
|
x
|
31,80
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
31,59
|
-0,04
|
32,61
|
-0,04
|
33,70
|
-0,06
|
32,38
|
-0,01
|
|
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