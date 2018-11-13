Средняя цена бензинов 13 ноября снизилась на 4-6 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

«БРСМ-Нафта» снизила цены на 30 коп./л за А-92 и А-95 до 29,22 грн/л и 30,22 грн/л соответственно, а также на 39 коп./л на А-95+ до 31,43 грн/л.

Также на все бензины цена снизилась на 40 коп. /л в сети UPG и на 30 коп./л в сети Glusco.

Такие сети как «Параллель», «Катрал», «Автопорт», Route 20 и «Кворум» снизили стоимость на 10 коп. /л - 1 грн/л. В частности, «БРСМ-Нафта» снизила цены на 30 коп./л за А-92 и А-95 до 29,22 грн/л и 30,22 грн/л соответственно, а также на 39 коп./л на А-95+ до 31,43 грн/л.

Вместе с тем, операторы начали снижать цену ДТ: «БРСМ-Нафта» - на 36 коп./л, KLO и «Нефтек» - 20 коп./л.

Средняя розничная стоимость бензинов по стране 13 ноября снизилась на 4-6 коп./л, ДТ - на 1 коп./л.

Как сообщал enkorr, 9-12 ноября WOG и ОККО снизили цены на бензины на 50 коп./л. Таким образом с начала месяца бензины в указанных сетях подешевели на 1 грн/л.

По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн. Также эксперт подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.