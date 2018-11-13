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Нефть дешевеет 13 ноября в рамках коррекции, цена Brent впервые за полгода опустилась ниже $69
07:42 13.11.2018 |
Мировые цены на нефть во вторник корректируются вниз после роста накануне, стоимость Brent впервые с 10 апреля опускалась ниже 69 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.19 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,04%, до 69,39 доллара за баррель (ранее в ходе торгов опускалась до 68,97 доллара - впервые с 10 апреля). Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,33%, до 59,13 доллара за баррель.
Цены на нефть корректируются после роста днем ранее более чем на 1% на планах Саудовской Аравии уменьшить добычу из опасений, что перенасыщение рынка приведет к слишком заметному снижению котировок.
Удешевление нефти происходит также на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Трамп в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи. Кроме того, в понедельник в ходе пресс-конференции Трамп также заявил, что его заслуга в том, что цены на нефть не пробили отметку 100 долларов за баррель, несмотря на санкции против Ирана.
В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу возможного переизбытка предложения нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг рынка и выработать общий консенсус по действиям на следующий год в декабре.
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