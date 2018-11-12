Финансовые новости
- |
- 12.11.18
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Бензины на WOG и ОККО подешевели на 1 грн/л с начала месяца
11:44 12.11.2018 |
Сети WOG и ОККО 9-12 ноября снизили цены на бензины на 50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 32,99 грн/л, А-95 - до 33,99 грн/л, А-95+ - до 34,99 грн/л. Цена на ДТ у операторов осталась на уровне 33,49 грн/л.
Также на 10-50 коп./л бензины подешевели в сетях «Катрал» «Укр-Петроль» и «Автотехсервис».
Средняя розничная стоимость бензинов по стране 12 ноября снизилась на 13-15 коп./л.
Как сообщал enkorr, 1 ноября WOG и ОККО снизили цены на бензины на 50 коп./л. Таким образом с начала месяца бензины в указанных сетях подешевели на 1 грн/л.
Напомним, ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензины. Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября уменьшилась на 1-3 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.
По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн. Также эксперт подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 12 /9 ноября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,99
|
-0,50
|
33,99
|
-0,50
|
34,99
|
-0,50
|
33,49
|
0,00
|
WOG
|
32,99
|
-0,50
|
33,99
|
-0,50
|
34,99
|
-0,50
|
33,49
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,79
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
32,79
|
0,00
|
Shell
|
31,87
|
0,00
|
33,67
|
0,00
|
36,06
|
0,00
|
33,29
|
0,00
|
SOCAR
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,52
|
0,00
|
30,52
|
0,00
|
31,82
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
Glusco
|
32,25
|
0,00
|
33,25
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
31,28
|
0,00
|
32,43
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
31,68
|
0,00
|
KLO
|
31,99
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,39
|
0,00
|
32,39
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
35,10
|
0,00
|
31,10
|
0,00
|
Параллель
|
32,92
|
0,00
|
33,92
|
0,00
|
x
|
x
|
33,09
|
0,00
|
Надежда
|
31,74
|
0,00
|
32,38
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
Chipo
|
31,64
|
0,00
|
32,14
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
31,92
|
0,00
|
Катрал
|
30,27
|
-0,10
|
31,27
|
-0,10
|
31,29
|
-0,10
|
31,37
|
0,00
|
Автотехсервис
|
31,00
|
-0,50
|
32,50
|
-0,50
|
x
|
x
|
32,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
30,25
|
-0,50
|
30,95
|
-0,50
|
31,30
|
-0,50
|
30,80
|
-0,50
|
Mango
|
29,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
32,39
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
x
|
x
|
31,80
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
31,63
|
-0,13
|
32,65
|
-0,13
|
33,75
|
-0,15
|
32,40
|
-0,01
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Итоги недели в «ЛНР»: Цена человеческого голоса и нашествие «наблюдателей»
|Итоги недели в «ДНР»: Спектакль «Выборы» и мифы о «химическом оружии»
|На фронте и в тылу. Какие пакости придумали оккупанты по случаю «выборов» в ОРДЛО
|Выравнивание ситуации на валютном рынке позволило под конец недели немного опустить курс доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина интегрируется в ENTSO-E через пять лет, - глава набсовета «Укрэнерго»
|Беларусь может построить речной порт на границе с Украиной для выхода к Черному морю
|Верховная Рада вернула акциз на электромобили
|Бензины на WOG и ОККО подешевели на 1 грн/л с начала месяца
|Украина использовала 30,4 млн куб. м газа из ПХГ с начала отбора газа
|Арбитраж объединил иск Газпрома о расторжении транзитного контракта и $12-миллиардный иск Нафтогаза о тарифе
Это интересно
|Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны
|Ford покупает сервис проката самокатов
|В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего
|Коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций
|Curtiss построила самый быстрый в мире электромотоцикл. 96 км/ч за две секунды
|Samsung показала смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex
|Arc Vector: полностью электрический мотоцикл с уникальными возможностями