Бензины на WOG и ОККО подешевели на 1 грн/л с начала месяца

Сети WOG и ОККО 9-12 ноября снизили цены на бензины на 50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 32,99 грн/л, А-95 - до 33,99 грн/л, А-95+ - до 34,99 грн/л. Цена на ДТ у операторов осталась на уровне 33,49 грн/л.

Также на 10-50 коп./л бензины подешевели в сетях «Катрал» «Укр-Петроль» и «Автотехсервис».

Средняя розничная стоимость бензинов по стране 12 ноября снизилась на 13-15 коп./л.

Как сообщал enkorr, 1 ноября WOG и ОККО снизили цены на бензины на 50 коп./л. Таким образом с начала месяца бензины в указанных сетях подешевели на 1 грн/л.

Напомним, ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензины. Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября уменьшилась на 1-3 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.

По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн. Также эксперт подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 12 /9 ноября 2018 г., грн/л: