Нефть Brent дорожает 12 ноября на 1,5% на объявлении о сокращении добычи Саудовской Аравией

Мировые цены на нефть в понедельник утром подскакивают на 1-1,5% по основным маркам, поддерживает котировки заявление Саудовской Аравии о том, что в декабре королевство сократит добычу этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55%, до 71,27 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,96%, до 60,77 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что королевство снизит добычу нефти в декабре. Министр отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций о его корректировке. По итогам заседания комитет заявил, что видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году. Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.