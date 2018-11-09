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Цены на нефть остаются 9 ноября под давлением на сохранении опасений вокруг предложения сырья
07:54 09.11.2018 |
Мировые цены на нефть в пятницу изменяются разнонаправленно, демонстрируя слабые попытки отыграть снижение, эти попытки ограничены опасениями вокруг переизбытка предложения сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.50 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06%, до 70,69 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,25%, до 60,52 доллара за баррель.
Опасения, связанные с риском переизбытка предложения сырья на мировом рынке, привели к снижению цен на "черное золото" примерно на 20% с достигнутых в начале октября максимумов за четыре года. Тогда стоимость нефти активно росла в ожидании вступления в силу американских санкций в отношении Ирана 5 ноября. Однако после того, как стало известно о послаблениях в санкциях, цены на нефть стали снижаться.
"Цены на нефть продолжают снижаться и в настоящее время официально вступили в "медвежью" фазу, снизившись на 20% по сравнению с пиковыми октябрьскими значениями", - приводит агентство Рейтер слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Локлина (William O`Loughlin). При этом эксперты не исключают, что цена нефти марки Brent может снизиться до уровня 68,59-69,69 доллара за баррель. Таким образом, стоимость нефтяной смеси может опуститься ниже отметки в 70 долларов за баррель впервые с апреля текущего года.
"Экспорт стран ОПЕК продолжает расти, запасы продолжают увеличиваться, и это оказывает давление на цены на нефть. При этом замедление роста мировой экономики остается ключевым фактором риска для нефти", - считают эксперты компании Bernstein Energy, мнение которых приводит агентство.
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