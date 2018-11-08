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Цены на нефть незначительно изменяются 8 ноября на перспективах сокращения добычи ОПЕК+
07:55 08.11.2018 |
Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно изменяются на фоне сообщений об обсуждении ОПЕК+ возможности сокращения добычи нефти в 2019 году, при этом рост сдерживают еженедельные данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.40 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01%, до 72,07 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,1%, до 61,73 доллара за баррель.
Участники торгов продолжают отыгрывать сообщения в СМИ о перспективах добычи нефти на 2019 год, появившиеся днем ранее. Так, агентство Блумберг со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщило, что ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби обсудит варианты действий стран альянса на 2019 год, одним из которых является возможность сокращения добычи.
"ОПЕК и Россия могут использовать сокращение добычи нефти для поддержки цен на нефть на уровне 70 долларов за баррель", - сказал агентству Рейтер глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен (Ole Hansen).
В то же время рост цен на нефть ограничивают данные минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране за предыдущую неделю на 5,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 2,43 миллиона баррелей.
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