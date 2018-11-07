Финансовые новости
- |
- 07.11.18
- |
- 11:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
SOCAR предостерегает от телефонных аферистов
11:05 07.11.2018 |
Компания SOCAR предупреждает, что участились случаи, когда третьи лица, представляясь работниками сети, предлагают купить топливо дешевле его стоимости на стелле. Об этом сообщает пресс-служба компании.
SOCAR напоминает, что осуществляет оплату за топливо исключительно на кассах АЗК, никогда не предлагает покупки и не проводит денежные операции по телефону.
Напомним, об участившихся звонках своим клиентам от неизвестных с предложениями купить топливные талоны со скидкой сообщали сети АЗС WOG и ОККО.
Летом прошлого года на украинском рынке сжиженного газа наблюдался всплеск случаев мошенничества. Мошенники, представляясь именами известных трейдеров или созвучными им наименованиями, предлагали СУГ по низким ценам на условиях предоплаты. При этом поставки ресурса не осуществлялись.
Справка enkorr
«Торговый дом «Сокар Украина» входит в группу компаний SOCAR, дочернего представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана, развивает направление продаж мелкого и крупного опта нефтепродуктов. С начала 2017 г. вышел на рынок природного газа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Дорого и сердито. Получит ли Украина ударные турецкие беспилотники
ТОП-НОВОСТИ
|Валютные продажи целый день доминировали на межбанковских торгах 6 ноября
|Почему Луценко уверен, что его не уволят
|Комиссия избрала членов Совета международных экспертов Антикоррупционного суда
|Рада не поддержала отставку Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|SOCAR предостерегает от телефонных аферистов
|Сумма таможенных пошлин достигла рекордной отметки
|Нардепы предлагают растаможить «евробляхи» со скидкой 50%
|Всемирный банк поддержал налог на выведенный капитал для для малого и среднего бизнеса
|Депутаты отложили принятие налога на выведенный капитал
|Золото дорожает 7 ноября на ослаблении доллара к мировым валютам
Это интересно
|Японцы и финны совместно разрабатывают электрический самоходный автобус-шаттл для северных широт
|Мошенники от имени главы Нацкомфинуслуг терроризируют учреждения
|Фары автомобилей Ford смогут менять освещение с учётом знаков и разметки
|Samsung утвердил характеристики своего первого сгибающегося смартфона
|Aston Martin раскрыл облик максимально приближенного к серии гиперкара Valkyrie
|Впечатления от Assassin's Creed Odyssey на стриминговом сервисе Project Stream от Google
|Volkswagen и Ford ведут переговоры о совместном создании электромобилей