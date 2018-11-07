SOCAR предостерегает от телефонных аферистов

Компания SOCAR предупреждает, что участились случаи, когда третьи лица, представляясь работниками сети, предлагают купить топливо дешевле его стоимости на стелле. Об этом сообщает пресс-служба компании.

SOCAR напоминает, что осуществляет оплату за топливо исключительно на кассах АЗК, никогда не предлагает покупки и не проводит денежные операции по телефону.

Напомним, об участившихся звонках своим клиентам от неизвестных с предложениями купить топливные талоны со скидкой сообщали сети АЗС WOG и ОККО.

Летом прошлого года на украинском рынке сжиженного газа наблюдался всплеск случаев мошенничества. Мошенники, представляясь именами известных трейдеров или созвучными им наименованиями, предлагали СУГ по низким ценам на условиях предоплаты. При этом поставки ресурса не осуществлялись.

Справка enkorr

«Торговый дом «Сокар Украина» входит в группу компаний SOCAR, дочернего представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана, развивает направление продаж мелкого и крупного опта нефтепродуктов. С начала 2017 г. вышел на рынок природного газа.