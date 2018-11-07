Нефть дешевеет 7 ноября после данных API по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду после данных Американского института нефти (API), которые показали очередной рост запасов сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.05 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до 72 долларов за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,48%, до 61,91 доллара за баррель.

В среду инвесторы обратили внимание на данные API, которые показали, что за неделю по 2 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,8 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,43 миллиона баррелей после повышения на 3,217 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме данных по запасам, дополнительное давление на нефтяные цены продолжают оказывать послабления в санкциях со стороны Вашингтона для крупнейших потребителей иранской нефти. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Как отмечает агентство Рейтер, данные отслеживания судов Refinitiv Eikon показали, что экспорт иранской нефти упал до 1 миллиона баррелей в день в ноябре с примерно 3 миллионов баррелей в день в середине 2018 года, однако ожидается, что поставки из Ирана вырастут после ноября, так как страны, получившие послабления, начнут заказывать больше иранской нефти. Так, по прогнозам консалтинговой компании FGE, послабления в санкциях обеспечат экспорт иранской нефти в объеме от 1,2 до 1,7 миллиона баррелей в день.