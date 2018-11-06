Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть на ближайший год из-за высоких запасов

Аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год, поскольку поставки продолжают оставаться выше ожидавшихся объемов.

Теперь эксперты ожидают, что нефть сорта Brent будет стоить в период с четвертого квартала текущего года по конец третьего квартала 2019 года в среднем $77,5 за баррель против ранее предполагавшихся $85 за баррель, в октябре-декабре следующего года - $80 за баррель против $87,5 за баррель.

Для WTI первый прогноз был понижен до $68,5 за баррель по сравнению с $70 за баррель, второй - до $71 за баррель с $80,5 за баррель.

"Бычий" сценарий для нефти выглядит более хрупким", учитывая, что поставки из США, входящих в ОПЕК стран Ближнего Востока, России и Ливии превышают ожидания, отмечается в сообщении банка. Аналитики прогнозируют скорее сбалансированный рынок, чем напряженность с поставками, и по-прежнему рассчитывают на поддержку рынка со стороны ОПЕК, сообщило агентство Bloomberg.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:30 EET подешевели на $0,2 (0,29%) - до $72,96 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на $0,13 (0,21%) - до $62,97 за баррель.