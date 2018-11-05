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Менеджеры хедж-фондов пятую неделю подряд распродают фьючерсы и опционы на сырую нефть
18:34 05.11.2018 |
Это обусловлено решением проблем с санкциями в отношении Ирана и тем, что инвесторы переориентировались на проблемы мировой экономики, передает Reuters.
Чистая длинная позиция в шести наиболее важных контрактах на фьючерсы и опционы на нефтепродукты на неделе, завершившейся 30 октября, была сокращена на 73 млн барр.
По состоянию на конец сентября портфельные менеджеры были нетто-продавцами 371 млн барр. контрактов и опционов, снижая чистую длинную позицию до самого низкого уровня за 15 месяцев. Об этом свидетельствуют отчеты, опубликованные регулирующими органами и биржами.
Самые значительные распродажи на прошлой неделе были зафиксированы на нефть марки Brent (-54 млн барр.) и американский бензин (-11 млн барр.). Сокращения по нефти WTI на биржах NYMEX и ICE составили 2 млн барр., американского мазута - 4 млн барр., европейского газойля - 2 млн барр.
Изменения позиции больше не ограничиваются длительной ликвидацией. Руководители хедж-фондов начали устанавливать ставки на короткие позиции по дальнейшему снижению цен. На протяжении последних пяти недель короткие позиции по всем шести нефтяным контрактам удвоились до 192 млн барр., что является самым высоким показателем за последние 10 месяцев. Соотношение бычьих длинных позиций по отношению к коротким медвежьим составляет примерно 5:1, однако всего пять недель назад оно превышало 12:1.
С позиций хедж-фондов, распродажа фьючерсов и опционов ускорила переход от бэквордации (состояния рынка, при котором немедленная продажа ресурса приносит бóльшую прибыль, чем отложенная) к контанго (отложенная продажа приносит бóльшую прибыль, чем сиюминутная).
Опасения относительно замедления роста спроса на нефть в 2019 г. пришли на смену опасениям по поводу дефицита сырья на фоне американских санкций против Ирана. Рост добычи сырой нефти в США, России, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте должен с лихвой возместить обвал иранского экспорта.
Правительство США неожиданно проявило гибкий подход к санкциям, отступив от угроз обнулить экспорт иранской нефти и предоставив послабления санкционного режима крупнейшим потребителям иранского ресурса.
Параллельно растут опасения относительно возможного замедления роста спроса, и цены на нефть падают синхронно с фондовыми рынками на фоне все более туманной экономической перспективы.
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