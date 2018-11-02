Ряд сетей АЗС 2 ноября снизили цены на бензины

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, на станциях Glusco бензины подешевели на 30 коп./л: А-92 - до 33,45 грн/л, А-95 - до 33,45 грн/л, А-95+ - до 34,45 грн/л. Цена на ДТ осталась на уровне 32,25 грн/л. На 30-50 коп./л цены на бензины снизились на АЗК KLO: А-92 - до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,49 грн/л, А-95+ - до 33,49 грн/л. На 33 коп./л подешевели в сети «Параллель».

Такие сети, как «Катрал» «Автопорт» и Mango, снизили цены на бензин на 20-70 коп./л.

Средняя розничная цена бензинов по стране 2 ноября снизилась на 2-3 коп./л.

Как сообщал enkorr, Сети WOG и ОККО 1 ноября снизили цены на бензины на 50 коп./л.

По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн. Также эксперт подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 2/1 ноября 2018 г., грн/л: