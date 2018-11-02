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Ряд сетей АЗС 2 ноября снизили цены на бензины
11:51 02.11.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, на станциях Glusco бензины подешевели на 30 коп./л: А-92 - до 33,45 грн/л, А-95 - до 33,45 грн/л, А-95+ - до 34,45 грн/л. Цена на ДТ осталась на уровне 32,25 грн/л. На 30-50 коп./л цены на бензины снизились на АЗК KLO: А-92 - до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,49 грн/л, А-95+ - до 33,49 грн/л. На 33 коп./л подешевели в сети «Параллель».
Такие сети, как «Катрал» «Автопорт» и Mango, снизили цены на бензин на 20-70 коп./л.
Средняя розничная цена бензинов по стране 2 ноября снизилась на 2-3 коп./л.
Как сообщал enkorr, Сети WOG и ОККО 1 ноября снизили цены на бензины на 50 коп./л.
По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн. Также эксперт подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 2/1 ноября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
WOG
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,99
|
0,00
|
33,19
|
0,00
|
34,19
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Shell
|
32,41
|
0,00
|
34,31
|
0,00
|
36,81
|
0,00
|
33,79
|
0,00
|
SOCAR
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,64
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
30,93
|
0,00
|
Glusco
|
32,45
|
-0,30
|
33,45
|
-0,30
|
34,45
|
-0,30
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
31,28
|
0,00
|
32,43
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
31,68
|
0,00
|
KLO
|
31,99
|
-0,30
|
32,49
|
-0,30
|
33,49
|
-0,50
|
32,49
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
35,10
|
0,00
|
31,10
|
0,00
|
Параллель
|
32,92
|
-0,33
|
33,92
|
-0,33
|
x
|
x
|
33,09
|
0,00
|
Надежда
|
31,74
|
0,00
|
32,38
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Chipo
|
31,92
|
0,00
|
32,42
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
Маркет
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
x
|
x
|
30,80
|
0,00
|
Катрал
|
30,77
|
-0,20
|
31,77
|
-0,20
|
31,79
|
-0,20
|
31,37
|
0,00
|
Автопорт
|
33,00
|
-0,60
|
34,00
|
-0,60
|
34,50
|
-0,50
|
33,00
|
0,00
|
Mango
|
29,99
|
-0,70
|
30,99
|
-0,70
|
32,39
|
-0,70
|
31,49
|
-0,20
|
Укргаздобыча
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
x
|
x
|
32,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
31,83
|
-0,03
|
32,84
|
-0,03
|
34,00
|
-0,02
|
32,44
|
0,00
|
|
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