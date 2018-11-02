Нефть продолжает дешеветь 2 ноября на фоне роста запасов в США и добычи сырья в мире

Цены на нефть в пятницу продолжают снижение после распродаж в четверг на фоне данных о росте запасов сырья и добычи в мире, что позволит компенсировать выбывающие с рынка объемы иранской нефти после введения санкций США уже в начале следующей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.50 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,07%, до 72,83 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась при этом на 0,16%, до 63,58 доллара за баррель. В четверг стоимость Brent обновила минимумы с конца августа, опустившись ниже 74, а затем и 73 доллара за баррель в ходе одной торговой сессии.

Участники торгов продолжают отыгрывать данные по запасам в США и добыче стран ОПЕК, опубликованные в течение недели. Так, агентство Блумберг подсчитало, что нефтедобыча стран ОПЕК поднялась в октябре до наивысшего уровня с ноября 2016 года - 33,33 миллиона баррелей в день.

В то же время статистика минэнерго США показала, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 426 миллионов баррелей. Таким образом, запасы демонстрируют рост уже шестую неделю подряд.

"Цены на нефть оказались под сильным давлением, поскольку инвесторы обеспокоены ростом запасов и рекордным объемом добычи нефтедобывающих стран в 2018 году", - сказал агентству Рейтер аналитик по сырьевым товарам Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).