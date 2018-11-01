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Цены на СУГ мелких производителей продолжают падать
16:45 01.11.2018 |
Цена сжиженного газа на торгах локальных производителей Regal Petroleum снизилась на 1150 грн/т по сравнению с предыдущими торгами 30 октября, сообщили enkorr участники рынка.
В частности, Regal продал ресурс по 25 540 грн/т.
В то же время, «Полтавская газонефтяная компания» (ПГНК) реализовала продукт по 25 000 грн/т, что на 1000 грн/т меньше цены, по которой он был продан на торгах 31 октября. Всего компания продала 99 т ресурса.
Как сообщал enkorr, сжиженный газ производства АО «Укргаздобыча» на недельных торгах с отгрузкой в первой неделе ноября подешевел на 920 грн/т или 3,5% по сравнению с предыдущими торгами.
Участники рынка также ожидают, что в ноябре цена на газ продолжит снижение в связи с ослаблением спроса и изобилием импортных предложений.
Справка enkorr
«Гео Альянс» является группой компаний, в которую входят 19 юридических лиц. Она располагает 16 лицензиями на добычу природного газа и нефти, сконцентрированными преимущественно в Днепро-Донецком бассейне. Две лицензии компании находятся в зоне АТО. В 2016 г. «Гео Альянс» добыла 240 млн куб. м природного газа, а также 40,9 тыс. т нефти и газоконденсата. Компанию связывают с Виктором Пинчуком.
ПГНК владеет заводом по производству сжиженного газа в с. Соколова Балка (Новосанжарский р-н, Полтавская обл.). Он был построен в 2011 г. и стал первой установкой СУГ среди частных добытчиков. В течение 2015-2017 гг. компания ежегодно производит около 10 тыс. т СУГ.
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