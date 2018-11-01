Цены на СУГ мелких производителей продолжают падать

Цена сжиженного газа на торгах локальных производителей Regal Petroleum снизилась на 1150 грн/т по сравнению с предыдущими торгами 30 октября, сообщили enkorr участники рынка.

В частности, Regal продал ресурс по 25 540 грн/т.

В то же время, «Полтавская газонефтяная компания» (ПГНК) реализовала продукт по 25 000 грн/т, что на 1000 грн/т меньше цены, по которой он был продан на торгах 31 октября. Всего компания продала 99 т ресурса.

Как сообщал enkorr, сжиженный газ производства АО «Укргаздобыча» на недельных торгах с отгрузкой в первой неделе ноября подешевел на 920 грн/т или 3,5% по сравнению с предыдущими торгами.

Участники рынка также ожидают, что в ноябре цена на газ продолжит снижение в связи с ослаблением спроса и изобилием импортных предложений.

Справка enkorr

«Гео Альянс» является группой компаний, в которую входят 19 юридических лиц. Она располагает 16 лицензиями на добычу природного газа и нефти, сконцентрированными преимущественно в Днепро-Донецком бассейне. Две лицензии компании находятся в зоне АТО. В 2016 г. «Гео Альянс» добыла 240 млн куб. м природного газа, а также 40,9 тыс. т нефти и газоконденсата. Компанию связывают с Виктором Пинчуком.

ПГНК владеет заводом по производству сжиженного газа в с. Соколова Балка (Новосанжарский р-н, Полтавская обл.). Он был построен в 2011 г. и стал первой установкой СУГ среди частных добытчиков. В течение 2015-2017 гг. компания ежегодно производит около 10 тыс. т СУГ.