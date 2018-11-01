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Информация об агентстве
Сети WOG и ОККО 1 ноября снизили цены на бензины на 50 коп
11:19 01.11.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 33,49 грн/л, А-95 - до 34,49 грн/л, А-95+ - до 35,59 грн/л. Цена на ДТ у операторов осталась на уровне 33,49 грн/л.
Также на 50 коп./л бензины подешевели в сети «Нефтек». В то же время, БРСМ-Нафта и KLO снизили стоимость дизельного топлива на 3 коп./л и 10 коп./л, до 30,93 грн/л и 32,49 грн/л, соответственно.
Средняя розничная цена бензинов по стране 1 ноября снизилась на 12-13 коп./л.
Как сообщал enkorr, что ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензины. Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября уменьшилась на 1-3 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.
По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, Стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн. Также эксперт подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 1 ноября/31 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,49
|
-0,50
|
34,49
|
-0,50
|
35,49
|
-0,50
|
33,49
|
0,00
|
WOG
|
33,49
|
-0,50
|
34,49
|
-0,50
|
35,49
|
-0,50
|
33,49
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,99
|
0,00
|
33,19
|
0,00
|
34,19
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Shell
|
32,41
|
0,00
|
34,31
|
0,00
|
36,81
|
0,00
|
33,79
|
0,00
|
SOCAR
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,64
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
30,93
|
-0,03
|
Glusco
|
32,75
|
0,00
|
33,75
|
0,00
|
34,75
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
31,28
|
0,00
|
32,43
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
31,68
|
0,00
|
KLO
|
32,29
|
0,00
|
32,79
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
32,49
|
-0,10
|
UPG
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
35,10
|
0,00
|
31,10
|
0,00
|
Параллель
|
33,26
|
0,00
|
34,26
|
0,00
|
x
|
x
|
33,09
|
0,00
|
Надежда
|
31,74
|
0,00
|
32,38
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Chipo
|
31,92
|
0,00
|
32,42
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
Маркет
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
x
|
x
|
30,80
|
0,00
|
Нефтек
|
32,29
|
-0,50
|
33,29
|
-0,50
|
34,79
|
-0,50
|
33,49
|
0,00
|
Mango
|
30,69
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
33,09
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
x
|
x
|
32,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
31,86
|
-0,12
|
32,87
|
-0,12
|
34,02
|
-0,13
|
32,44
|
0,00
|
|
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