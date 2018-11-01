Сети WOG и ОККО 1 ноября снизили цены на бензины на 50 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 33,49 грн/л, А-95 - до 34,49 грн/л, А-95+ - до 35,59 грн/л. Цена на ДТ у операторов осталась на уровне 33,49 грн/л.

Также на 50 коп./л бензины подешевели в сети «Нефтек». В то же время, БРСМ-Нафта и KLO снизили стоимость дизельного топлива на 3 коп./л и 10 коп./л, до 30,93 грн/л и 32,49 грн/л, соответственно.

Средняя розничная цена бензинов по стране 1 ноября снизилась на 12-13 коп./л.

Как сообщал enkorr, что ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензины. Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября уменьшилась на 1-3 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.

По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, Стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн. Также эксперт подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 1 ноября/31 октября 2018 г., грн/л: