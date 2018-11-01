Финансовые новости
- |
- 01.11.18
- |
- 09:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть продолжает дешеветь 1 ноября на данных по запасам сырья в США
07:55 01.11.2018 |
Цены на нефть в четверг утром сохраняют негативную динамику, находясь в районе минимума более чем за два месяца, на фоне еженедельных данных по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,59%, до 74,6 доллара за баррель. В среду вечером стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые с 24 августа. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,57%, до 64,94 доллара за баррель (ниже 65 долларов впервые с 16 августа).
Инвесторы продолжают отыгрывать вышедшую в среду статистику минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 426 миллионов баррелей. Таким образом, запасы демонстрируют рост уже шестую неделю подряд. "Стабильный рост запасов нефти, вероятно, будет оказывать давление на сырьевые цены", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.
В то же время аналитик Huatai Great Wall Capital Management Брюс Сюэ (Bruce Xue) отметил агентству, что дополнительное давление на цены на нефть оказывают возросшие опасения относительно возможного замедления роста мировой экономики в свете по-прежнему нерешенного торгового конфликта США и Китая.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ляшко плюс Тимошенко: Почему сдулся «антитарифный майдан»
|НБУ установил начальное минимальное обязательное значение LCR на уровне 80%
|Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко
|Формат для Путина: Чем может навредить новый «Будапешт» Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В третьем квартале нотариусы заключили на 10,01% больше договоров с недвижимостью, чем за аналогичный период прошлого года
|Цена золота 1 ноября корректируется вверх после снижения до минимума за 3 недели днем ранее
|Нефть продолжает дешеветь 1 ноября на данных по запасам сырья в США
|Порошенко поручил подготовить законопроект о запуске частной тяги на железной дороге
|Кабмин назначил председателем Пенсионного фонда экс-госсекретаря Минфина Капинуса вместо Зарудного
|Платежный баланс в сентябре сведен с дефицитом $582 млн - НБУ
|К концу 20-х годов в Юго-Восточной Азии дешевле будет построить солнечную станцию, чем эксплуатировать действующую угольную
Это интересно
|Apple уменьшила габариты MacBook Air и оснастила экраном Rеtina
|Pizza Hut привлечет роботов к приготовлению пиццы в процессе доставки
|Panasonic придумала шоры офисному планктону для концентрации на работе
|Мошенник «создал банк» в Киеве для финансовой аферы
|Очередной долгоиграющий смартфон Ulefone Power 5S оснащен аккумулятором емкостью 13 000 мА•ч
|Представлен флагманский смартфон OnePlus 6T: улучшенная камера, более емкий аккумулятор и цена 549 долларов
|Самое большое количество разработчиков блокчейн в США