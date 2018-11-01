Нефть продолжает дешеветь 1 ноября на данных по запасам сырья в США

Цены на нефть в четверг утром сохраняют негативную динамику, находясь в районе минимума более чем за два месяца, на фоне еженедельных данных по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,59%, до 74,6 доллара за баррель. В среду вечером стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые с 24 августа. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,57%, до 64,94 доллара за баррель (ниже 65 долларов впервые с 16 августа).

Инвесторы продолжают отыгрывать вышедшую в среду статистику минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 426 миллионов баррелей. Таким образом, запасы демонстрируют рост уже шестую неделю подряд. "Стабильный рост запасов нефти, вероятно, будет оказывать давление на сырьевые цены", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

В то же время аналитик Huatai Great Wall Capital Management Брюс Сюэ (Bruce Xue) отметил агентству, что дополнительное давление на цены на нефть оказывают возросшие опасения относительно возможного замедления роста мировой экономики в свете по-прежнему нерешенного торгового конфликта США и Китая.