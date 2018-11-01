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Цены на АЗС в Киеве 31 октября не изменились
15:40 31.10.2018 |
Розничные цены на бензин и дизельное топлива в Киеве сегодня, 31 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
32,29
|
32,79 (-0,10)
|
33,99 (-0,10)
|
32,59 (-0,20)
|
16,79
|
WOG
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,98
|
AMIC
|
31,99
|
33,19
|
34,19
|
32,99
|
16,65
|
БРСМ-Нафта
|
29,99
|
30,99
|
32,29
|
31,29
|
16,49
|
Укрнафта
|
31,00
|
32,00
|
32,50
|
32,00
|
15,98
|
Shell
|
32,99
|
34,89
|
37,39
|
33,79
|
16,59
|
ОККО
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,99
|
SUN OIL
|
30,99
|
31,99
|
32,49
|
31,99
|
16,69
|
Авиас
|
30,95
|
31,95
|
32,45
|
32,00
|
Glusco
|
32,75
|
33,75
|
34,75
|
32,25
|
16,49
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,60
|
UPG
|
31,30
|
32,30
|
35,10
|
31,10
|
15,70
|
Mango
|
30,69
|
31,69
|
33,09
|
31,69 (+0,40)
|
15,55
|
SOCAR
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
17,09
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
30,80
|
Luxwen
|
30,39
|
30,89
|
33,49
|
31,59
|
15,69
|
Chipo
|
31,69
|
32,19
|
34,49
|
31,99
|
15,69
|
32,25
|
33,29 (-0,01)
|
34,28 (-0,01)
|
32,60 (-0,01)
|
16,40
|
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