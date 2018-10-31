Нефть дорожает 31 октября впервые за последние две торговые сессии

Мировые цены на нефть в среду утром перешли к росту в рамках коррекции после падения на протяжении двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.46 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51%, до 76,34 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,24% - до 66,34 доллара за баррель.

Рост цен на нефть в среду происходит на фоне ожиданий вступления в силу американских санкций против Ирана уже 5 ноября. "Ожидания санкций США против экспорта Ирана, которые вступят в силу на следующей неделе, оказывают некоторую поддержку ценам на нефть", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza).

При этом повышательную коррекцию на рынке сдерживают данные Американского института нефти (API), которые показали рост запасов сырья в США за прошлую неделю. Согласно данным API, за неделю по 26 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,7 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,1 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 4,11 миллиона баррелей после повышения на 6,35 миллиона баррелей неделей ранее.