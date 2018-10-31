Розничные цены на автогаз 30 октября продолжают расти

Розничные цены на сжиженный газ выросли в среднем по стране за сутки на 4 коп./л - до 16,38 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сеть WOG подняла цены на 2 коп., до 16,78 грн/л. В сети «Привата» на АЗС «Авиас» и «Укрнафта» цены в среднем выросли на 3 коп./л. и 1 коп./л. На 10 коп./л поднялись цены в сети Shell. Входящая в группу компаний «Трейд Коммодити» сеть АЗК SKY повысила стоимость СУГ на 65 коп./л, до 15,95 грн/л.

Такие сети как AMIC, БРСМ-Нафта, Параллель и Род-Ник повисылы цены на автогаз на 4-21 грн/л.

Рост цены обусловлен несколькими факторами, главным среди которых участники рынка называют дефицит, вызванный сокращением импортных поставок. Дополнительным фактором трейдеры отмечают очередное ухудшение работы железной дороги. По оценкам «Украинской ассоциации сжиженного газа», на станциях распределения скопилось порядка 300 вагонов СУГ.

Аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечает, что «сформировавшиеся оптовые цены и легкий дефицит на рынке логично обосновывают 17 грн/л в рознице».

«Впрочем, предпосылок для длительного сохранения таких ценников сегодня нет», - сказал А. Куюн.



