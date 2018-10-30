Нефть торгуется без единой динамики на неопределенности вокруг предложения сырья

Мировые цены на нефть во вторник утром демонстрируют смешанную динамику на фоне неопределенных перспектив предложения сырья на рынке в свете грядущих американских санкций против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% - до 77,19 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,21% - до 67,18 доллара за баррель.

Неопределенность на рынке нефти нарастает перед вступлением в силу санкций США против нефтяного сектора Ирана в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.

В то же время министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на прошлой неделе заявил, что добыча нефти в королевстве может вырасти до 11-12 миллионов баррелей в сутки. Это должно помочь заместить выбывающие с мирового рынка объемы иранской нефти.

Глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен (Ole Hansen) сказал агентству Рейтер, что обещание Саудовской Аравии увеличить добычу резко снизило опасения по поводу введения 4 ноября новых санкций США против Ирана. В то же время эксперт добавил, что сохраняющаяся неопределенность относительно перспектив добычи и экспорта сырья Ираном может способствовать спекулятивным покупкам на рынке нефти перед 4 ноября.