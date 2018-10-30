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Россия понесет миллиардные потери из-за новых правил заправки судов, - Bloomberg
15:24 29.10.2018 |
Россия понесет миллиардные потери после запрета на заправку кораблей высокосернистым мазутом, который вступит в силу с 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что в 2020 году вступят в силу новые правила Международной морской организации ООН (IMO), которые запрещают заправлять корабли мазутом с содержанием серы выше 0,5%. В этом случае наибольшие потери понесет нефтегазовая сфера России, которая поставляет топливо в более чем 100 стран.
Как утверждает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов, российские заводы не успеют вовремя провести модернизацию. Также отмечается, что по состоянию на конец сентября Россия вообще не производила мазут, который бы соответствовал новым нормам. Кроме того, две трети выпущенного топлива содержали 2,5% и более серы.
По расчетам Bloomberg, за 2017 год российские компании заработали на поставках примерно 9 млрд долларов. По оценке инвестбанка Wood & Co. Financial Services AS, в 2020 году доход может сократиться на 3,5 млрд долларов.
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