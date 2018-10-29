«Приват» поднял цену ДТ до 32 грн/л

Крупнейшая консолидированная сеть АЗС повысила цены на дизельное топливо на 50 коп./л до 32,00 грн/л. Цена ДТ на АЗС группы сравнялась со стоимостью бензина А-95, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.

Последний раз цена ДТ повышалась в сети «Привата» 25 октября - с 31,00 до 31,50 грн/л. Столь существенного повышения цен ДТ в других крупных сетях за прошедшую неделю не наблюдалось. Например в сетях WOG и ОККО, которые по количеству станций идут следом за группой «Приват», стоимость ДТ составляет 33,49 грн/л и она не менялась с 5-8 октября.

Следовательно, разница в ценах «Привата» и этих премиальных сетей сократилась до 1,5 грн/л. При этом традиционно составляет 2,5-3 грн/л, такой же она была и в начале октября.

Напомним, с 25 октября наблюдается тенденция к снижению цен ДТ в мелкооптовом сегменте. С 24 по 26 октября средние цены ДТ в мелком опте опустились с пикового значения 31,12 грн/л. до 30,88 грн/л.

Как сообщал enkorr, группа «Приват» впервые с 2016 года импортировала по морю 30 тыс. т дизельного топлива через свою нефтеперевалку в Одессе. Этой поставке предшествовали сообщения о сокращении производства ДТ на Кременчугском НПЗ и перебоях со снабжением розничной сети «Привата».

Кроме «Привата» на 20 коп./л цена ДТ повысилась в сетях KLO, UPG и «Параллель». Рост цены зафиксирован и в региональных сетях ZOG, Marshal, Mango и «Народная».

Динамика розничных цен в сетях АЗС 29/26 октября 2018 г., грн/л: