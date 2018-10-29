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«Приват» поднял цену ДТ до 32 грн/л
12:08 29.10.2018 |
Крупнейшая консолидированная сеть АЗС повысила цены на дизельное топливо на 50 коп./л до 32,00 грн/л. Цена ДТ на АЗС группы сравнялась со стоимостью бензина А-95, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.
Последний раз цена ДТ повышалась в сети «Привата» 25 октября - с 31,00 до 31,50 грн/л. Столь существенного повышения цен ДТ в других крупных сетях за прошедшую неделю не наблюдалось. Например в сетях WOG и ОККО, которые по количеству станций идут следом за группой «Приват», стоимость ДТ составляет 33,49 грн/л и она не менялась с 5-8 октября.
Следовательно, разница в ценах «Привата» и этих премиальных сетей сократилась до 1,5 грн/л. При этом традиционно составляет 2,5-3 грн/л, такой же она была и в начале октября.
Напомним, с 25 октября наблюдается тенденция к снижению цен ДТ в мелкооптовом сегменте. С 24 по 26 октября средние цены ДТ в мелком опте опустились с пикового значения 31,12 грн/л. до 30,88 грн/л.
Как сообщал enkorr, группа «Приват» впервые с 2016 года импортировала по морю 30 тыс. т дизельного топлива через свою нефтеперевалку в Одессе. Этой поставке предшествовали сообщения о сокращении производства ДТ на Кременчугском НПЗ и перебоях со снабжением розничной сети «Привата».
Кроме «Привата» на 20 коп./л цена ДТ повысилась в сетях KLO, UPG и «Параллель». Рост цены зафиксирован и в региональных сетях ZOG, Marshal, Mango и «Народная».
Динамика розничных цен в сетях АЗС 29/26 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
WOG
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
32,00
|
0,50
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
32,00
|
0,50
|
AMIC
|
31,99
|
0,00
|
33,19
|
0,00
|
34,19
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Shell
|
32,41
|
0,00
|
34,31
|
0,00
|
36,81
|
0,00
|
33,79
|
0,00
|
SOCAR
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Катрал
|
30,97
|
0,00
|
31,97
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
31,07
|
0,10
|
Glusco
|
32,75
|
0,00
|
33,75
|
0,00
|
34,75
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
31,28
|
0,00
|
32,43
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
31,33
|
0,00
|
KLO
|
32,29
|
0,00
|
32,89
|
0,00
|
34,09
|
0,00
|
32,79
|
0,20
|
UPG
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
35,10
|
0,00
|
31,10
|
0,20
|
Параллель
|
33,26
|
0,00
|
34,26
|
0,00
|
x
|
x
|
32,92
|
0,17
|
Надежда
|
31,74
|
0,00
|
32,38
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Chipo
|
31,92
|
0,00
|
32,42
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
ZOG
|
31,39
|
0,00
|
32,39
|
0,00
|
32,89
|
0,00
|
31,89
|
0,50
|
Marshal
|
30,80
|
0,00
|
31,80
|
0,00
|
x
|
x
|
31,00
|
0,10
|
Азовнефтепродукт
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
x
|
x
|
32,00
|
1,00
|
Mango
|
30,69
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
33,09
|
0,00
|
31,29
|
0,30
|
Укргаздобыча
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
x
|
x
|
31,50
|
0,00
|
Народна
|
30,95
|
0,25
|
31,95
|
0,25
|
x
|
x
|
31,80
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
31,98
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
34,14
|
0,00
|
32,42
|
0,22
|
|
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