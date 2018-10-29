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Цены на нефть колеблются 29 октября на данных о ее добыче в США и заявлениях Ирана
08:27 29.10.2018 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют неустойчивую смешанную динамику на фоне еженедельных данных о количестве действующих буровых установок в США и заявлениях Ирана относительно перспектив экспорта этого сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,01%, до 77,66 доллара за баррель, ранее в ходе торгов показатель рос до 78 долларов. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,15% - до 67,69 доллара за баррель после снижения до 67,47 долларов ранее в ходе торгов понедельника.
В понедельник инвесторы отыгрывают пятничные данные о количестве числе действующих буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Согласно этой статистике, показатель по итогам недели, завершившейся 26 октября, вырос на два, до 875 штук.
Кроме того, рынок нефти следит за динамикой на мировых фондовых рынках: американские площадки закрылись в пятницу снижением, на азиатских рынках в понедельник зафиксирована также преимущественно негативная динамика, в том числе на фоне опасений за экономику Китая.
В то же время участники торгов обратили внимание на заявления первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, который сказал накануне, что экспорт иранской нефти из-за грядущих санкций США не упадет ниже 1 миллиона баррелей в сутки.
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